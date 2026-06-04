На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив ірландський журналіст та документаліст Кейлін Робертсон, який нещодавно випустив фільм про життя Нікополя – міста, яке розташоване по інший бік Дніпра напроти ЗАЕС і яке росіяни тероризують безпілотниками.

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Росія перетворила ЗАЕС на місце запуску БпЛА

Журналіст зазначив, що з того часу, як Росія окупувала Запорізьку АЕС, висвітлення ситуації довкола цього об'єкта майже немає, інформація надається вкрай дозовано і рідко. З його слів, обстановка там погіршується. Нещодавно документаліст побував у Нікополі, цей населений пункт росіяни обстрілюють дронами, які запускають з території ЗАЕС.

Якщо дрон впаде поряд з ядерним реактором, може відбутися витік радіації та безліч проблем планетарного масштабу. Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, рівень води знизився і охолоджувати реактори тепер значно складніше. Вони катують і допитують українських фахівців, які залишились на електростанції (щоб підтримувати її роботу),

– розповів Робертсон.

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Він підкреслив, що є низка факторів, через які ситуація на ЗАЕС стала суттєво нестабільною та небезпечною. З його слів, вона зараз в режимі простою, але повністю реактори не зупинені.

"Якщо росіяни продовжать припускатися помилок і ці генератори, які охолоджують реактори, вийдуть з ладу, або запущені ними дрони влучать в електростанцію – ядерна радіація не знає меж. Вона пошириться за межі України. Російська агресія не обмежується тільки Україною", – переконаний Робертсон.

Повне інтерв'ю з Кейліном Робертсоном: дивіться у відео

Росія блокує доступ до інформації про ситуацію на ЗАЕС

Документаліст продовжив, що ті люди, які сьогодні керують Запорізькою АЕС, призвели у свій час до Чорнобильської катастрофи. Він також нагадав, що росіяни у 2025 році цілеспрямовано запустили БпЛА по захисному саркофагу 4-го реактора ЧАЕС.

Це ті люди, які призвели до катастрофи у Чорнобилі. Коли ми говоримо про санкції проти Росії та її ізоляцію, причина, чому її варто вносити у всі санкційні списки, криється у тому, що вона ставить під загрозу всі країни Європи. Тому на цьому важливо зосередитись,

– зауважив Робертсон.

Ірландський журналіст, побувавши у Нікополі й побачивши реалії сьогодення, зробив висновок, що росіяни перетворили одне з найнебезпечніших місць на землі (радіацію) в місце бойових дій, де вони тримають зброю та запускають дрони. Це, на його погляд, дуже тривожний сигнал.

Зі слів Робертсона, причина, чому події довкола ЗАЕС нині мало висвітлюються, полягає у тому, що туди складно дістатися і росіяни максимально блокують доступ до інформації. Він наголосив, що ця тема є вкрай значущою і нагадав, що вже 15 разів резервні генератори, які охолоджували реактори ЗАЕС, виходили з ладу, тож увага до цього об'єкту має бути прикута постійно.

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