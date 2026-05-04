Сталося це у неділю, 3 травня, повідомили у МАГАТЕ.

Що відомо про влучання біля ЗАЕС?

Безпілотник був спрямований на Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю (ECRL) ЗАЕС.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Наразі невідомо, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра АЕС.

Команда МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, попросила надати доступ до лабораторії.

Будь-які атаки поблизу ядерних об'єктів можуть становити загрозу ядерній безпеці,

– наголосив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

До слова, Гроссі під час 11-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що проходила у Нью-Йорку наприкінці квітня, заявив, що ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів Холодної війни. При цьому механізми врегулювання ситуації та забезпечення миру перебувають під тиском.



До такого висновку у МАГАТЕ, ймовірно, дійшли через те, що в Ірані знайшли уран, зауважив 24 Каналу Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Він додав, що не треба забувати, що МАГАТЕ не є структурою, яка оцінює ризик ядерної війни.

Останні провокації на АЕС

27 квітня біля Запорізької АЕС дрон влучив у будівлю. Тоді загинула людина. Це був водій транспортного цеху. А 26 квітня, у Міжнародний день Чорнобиля, ЗАЕС втратила електроживлення та впродовж півтори години живилася від 19 резервних дизель-генераторів. Це був уже 15-й випадок блекауту на станції, відколи її окупували росіяни.

Не лише Запорізька АЕС постійно перебуває під загрозою. З липня 2024 року було зафіксовано щонайменше 92 БпЛА та 35 ракет "Кинджал" у небезпечній близькості й до інших ядерних об'єктів України. Одна з останніх найсерйозніших атак сталася у лютому 2025 року російський БпЛА вдарив по ЧАЕС та пошкодив саркофаг.

Нагадаємо, що у світі діє Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Він уже понад 50 років залишається ключовим міжнародним документом у цій сфері. Документ об'єднує 191 країну: у списку ті, які мають ядерну зброю, і ті, що ні.

Також у березні США здивували своїм рішенням не підтримати резолюцію МАГАТЕ щодо ядерної безпеки в Україні. Її все ж ухвалили з підтримкою 20 країн, але проти також виступила Росія, Китай та Нігер.