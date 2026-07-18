Военный ВСУ, журналист и ведущий Егор Чечеринда в эфире 24 Канала рассказал, где именно россияне оборудовали центры управления беспилотниками и какие украинские города они оттуда атакуют. Он также объяснил, как оккупанты превратили крупнейшую атомную станцию Европы в военный арсенал и почему это грозит.

Центры операторов БПЛА на территории ЗАЭС

Россияне давно проводят атаки на гражданские автомобили, автобусы, заправки и другие объекты в прифронтовых районах, однако теперь количество таких атак может возрасти. Для этого оккупанты развернули сеть центров подготовки операторов БПЛА вдоль линии фронта. Один из них работал в Старобельске, где российская пропаганда после удара пыталась выдать совершеннолетних военных за якобы гражданских детей.

Несколько подобных центров россияне обустроили непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции. Оккупанты рассчитывают, что Силы обороны Украины не будут наносить удары по крупнейшей АЭС Европы, а представители МАГАТЭ не увидят военных объектов из-за ограниченного доступа и маршрутов, которые для них определяет российская сторона.

Враг знает, почему Силы обороны Украины не будут наносить удары по этому стратегическому объекту. Там очень удобно скрываться под прикрытием МАГАТЭ, которое не имеет полного доступа ко всей станции,

– подчеркнул Чечеринда.

На ЗАЭС размещены не только учебные центры, но и боевые подразделения операторов беспилотников. Оттуда россияне запускают дроны "Молния-1" и "Молния-2" по населенным пунктам на противоположном берегу Днепра, в частности по Никополю, Марганцу и другим общинам Днепропетровской области.

Оккупанты организовали на территории станции центры подготовки и боевые подразделения операторов БПЛА, которые применяют "Молнии" на прифронтовых территориях,

– рассказал военный ВСУ.

Используя атомную станцию в качестве прикрытия, российские военные одновременно защищают свои подразделения от ударов и продолжают терроризировать гражданское население через Днепр.

ЗАЭС превратили в военный арсенал

Российская техника стоит в машинных залах первого, второго, пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС. На крышах оккупанты обустроили пулеметные позиции и разместили ракетные комплексы, а подвалы и бомбоубежища используют для хранения вооружения. Непосредственно на территории станции также находятся около 1500 российских военных, в том числе подразделения Росгвардии.

Станция полностью забита российским оружием. Если там произойдет авария или все это взорвется, последствия могут перерасти в экологическую катастрофу такого масштаба, которого мы еще не знали,

– подчеркнул Чечеринда.

ЗАЭС сейчас находится в состоянии холодной остановки, однако это не устраняет риски для крупнейшей атомной станции Европы. До полномасштабного вторжения там работали около 11 тысяч человек, а сейчас осталось примерно 7,5 тысячи. Еще около 500 работников привезли из России без необходимой сертификации и лицензий, в то время как украинский персонал заставляют заключать контракты с "Росатомом".

Ситуацию осложняют постоянные проблемы с электроснабжением. С начала оккупации на станции уже произошло 21 полный блэкаут, а из десяти линий электропередач сейчас работает лишь одна. В таких условиях любое новое повреждение может поставить под угрозу системы, от которых зависит ядерная безопасность объекта.

Международное сообщество и МАГАТЭ должны обратить внимание на безопасность крупнейшей атомной станции Европы. Этот вопрос нужно поднимать и в Совете Безопасности ООН, и на всех международных площадках,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Представители МАГАТЭ не имеют полного доступа к станции и передвигаются только по маршрутам, которые определяют оккупанты. Из-за этого часть российской техники, оружия и воинских подразделений остается вне международного контроля.

Россия использует ЗАЭС для запуска дронов: смотрите видео