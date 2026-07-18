Військовий ЗСУ, журналіст і ведучий Єгор Чечеринда в ефірі 24 Каналу розповів, де саме росіяни облаштували центри операторів безпілотників і які українські міста вони звідти атакують. Він також пояснив, як окупанти перетворили найбільшу атомну станцію Європи на військовий арсенал і чим це загрожує.

Центри операторів БпЛА на території ЗАЕС

Росіяни давно атакують цивільні автомобілі, автобуси, заправки та інші об'єкти у прифронтових районах, однак тепер кількість таких ударів може зрости. Для цього окупанти розгорнули мережу центрів підготовки операторів БпЛА вздовж лінії фронту. Один із них працював у Старобільську, де російська пропаганда після удару намагалася видати повнолітніх військових за нібито цивільних дітей.

Кілька подібних центрів росіяни облаштували безпосередньо на території Запорізької атомної електростанції. Окупанти розраховують, що Сили оборони України не завдаватимуть ударів по найбільшій АЕС Європи, а представники МАГАТЕ не побачать військових об'єктів через обмежений доступ і маршрути, які для них визначає російська сторона.

Ворог знає, що Сили оборони України не битимуть по цьому стратегічному об'єкту. Там дуже зручно ховатися під прикриттям МАГАТЕ, яке не має повного доступу до всієї станції,

– наголосив Чечеринда.

На ЗАЕС розміщені не лише навчальні центри, а й бойові підрозділи операторів безпілотників. Звідти росіяни запускають дрони "Молнія-1" та "Молнія-2" по населених пунктах на протилежному березі Дніпра, зокрема по Нікополю, Марганцю та інших громадах Дніпропетровської області.

Окупанти влаштували на території станції центри підготовки та бойові підрозділи операторів БпЛА, які застосовують "Молнії" по прифронтових територіях,

– розповів військовий ЗСУ.

Використовуючи атомну станцію як прикриття, російські військові одночасно захищають свої підрозділи від ударів і продовжують тероризувати цивільне населення через Дніпро.

ЗАЕС перетворили на військовий арсенал

Російська техніка стоїть у машинних залах першого, другого, п'ятого та шостого енергоблоків Запорізької АЕС. На дахах окупанти облаштували кулеметні позиції та розмістили ракетні комплекси, а підвали й бомбосховища використовують для зберігання озброєння. Безпосередньо на території станції також перебувають близько 1500 російських військових, зокрема підрозділи Росгвардії.

Станція повністю нашпигована російською зброєю. Якщо там станеться аварія або все це вибухне, наслідки можуть перерости в екологічне лихо такого масштабу, якого ми ще не знали,

– наголосив Чечеринда.

ЗАЕС зараз перебуває у стані холодного зупину, однак це не усуває ризиків для найбільшої атомної станції Європи. До повномасштабного вторгнення там працювали близько 11 тисяч людей, а зараз залишилося приблизно 7,5 тисячі. Ще близько 500 працівників завезли з Росії без необхідної сертифікації та ліцензій, тоді як український персонал змушують укладати контракти з "Росатомом".

Ситуацію ускладнюють постійні проблеми з електропостачанням. Від початку окупації на станції вже стався 21 повний блекаут, а з десяти ліній електропередач зараз працює лише одна. За таких умов будь-яке нове пошкодження може поставити під загрозу системи, від яких залежить ядерна безпека об'єкта.

Світова спільнота та МАГАТЕ мають звернути увагу на безпеку найбільшої атомної станції Європи. Це питання потрібно порушувати і в Раді Безпеки ООН, і на всіх міжнародних майданчиках,

– сказав військовий ЗСУ.

Представники МАГАТЕ не мають повного доступу до станції та пересуваються лише маршрутами, які визначають окупанти. Через це частина російської техніки, зброї та військових підрозділів залишається поза міжнародним контролем.

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