Російська армія вдарила по Ірпеню: постраждав відомий завод

Уночі з 18 на 19 жовтня російські ракети влучили у виробничі потужності заводу "Планета Пластик". Компанія зазнала значних руйнувань.

Що відомо про компанію "Планета Пластик" та наслідки атаки

Усі працівники живі та перебувають у безпеці, про що йдеться у заяві компанії.

Наразі проводиться оцінка масштабу збитків.

Дякуємо рятувальникам, які працюють на місці, і всім, хто нас підтримує,

– додали у повідомленні.

Нагадаємо, що у зв'язку з різким загостренням безпекової ситуації в Київській області завод "Планета Пластик" зупинив роботу на невизначений термін. Це відбулося 31 серпня поточного року.

Компанія побудувала новий завод у місті Ірпені та відкрила його у вересні 2025 року. Попереднє виробництво було зруйноване у 2022 році.

Що відомо про російську атаку на Ірпінь

Річ у тім, що вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Київщині. Відомо про поранених та одну загиблу людину в Ірпені.

Основний удар ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. Воно зазнало значних руйнувань.