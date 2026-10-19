Що відомо про російську атаку по Ірпеню
На місці зараз виникла масштабна пожежа, про що повідомив голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Основний удар російських ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. На жаль, воно зазнало серйозних руйнувань,
– написав Маркушин.
Вибухова хвиля пошкодила також житлові багатоповерхівки поруч. У квартирах повилітали вікна.
Наразі на місці удару після російської атаки працюють усі необхідні служби.
Водночас назву підприємства Олександр Маркушин не назвав. Однак Телеграм-канали стверджують, що йдеться про Ecosoft – виробника фільтрів та систем очищення води.
Зауважте! Офіційних коментарів від компанії поки що не було опубліковано.
Нагадаємо, що у 2022 році завод та склад готової продукції Ecosoft були повністю зруйновані. Але згодом компанія відновила свою роботу.
А у 2025 році Ecosoft оголосив про завершення будівництва нового власного виробничо-складського комплексу в Ірпені.
Крім того, внаслідок російської атаки на Київ постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Він зазнав значних руйнувань.