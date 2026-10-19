Що відомо про російську атаку по Ірпеню

На місці зараз виникла масштабна пожежа, про що повідомив голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Основний удар російських ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. На жаль, воно зазнало серйозних руйнувань,

– написав Маркушин.

Вибухова хвиля пошкодила також житлові багатоповерхівки поруч. У квартирах повилітали вікна.

Наразі на місці удару після російської атаки працюють усі необхідні служби.

Водночас назву підприємства Олександр Маркушин не назвав. Однак Телеграм-канали стверджують, що йдеться про Ecosoft – виробника фільтрів та систем очищення води.

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Зауважте! Офіційних коментарів від компанії поки що не було опубліковано.

Нагадаємо, що у 2022 році завод та склад готової продукції Ecosoft були повністю зруйновані. Але згодом компанія відновила свою роботу.

А у 2025 році Ecosoft оголосив про завершення будівництва нового власного виробничо-складського комплексу в Ірпені.

Крім того, внаслідок російської атаки на Київ постраждав ТРЦ Cosmo Multimall. Він зазнав значних руйнувань.