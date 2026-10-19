Что известно о российской атаке на Ирпень

На месте сейчас возник масштабный пожар, что сообщил глава Ирпеня Александр Маркушин.

Основной удар российских ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. К сожалению, оно понесло серьезные разрушения,

– написал Маркушин.

Взрывная волна повредила также жилые многоэтажки рядом. В квартирах вылетели окна.

В настоящее время на месте удара после российской атаки работают все необходимые службы.

В то же время название предприятия Александр Маркушин не назвал. Однако телеграм-каналы утверждают, что речь идет о компании Ecosoft – производителе фильтров и систем очистки воды.

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Обратите внимание! Официальных комментариев от компании пока не было опубликовано.

Напомним, что в 2022 году завод и склад готовой продукции Ecosoft были полностью разрушены. Но впоследствии компания возобновила свою работу.

А в 2025 году Ecosoft объявила о завершении строительства нового собственного производственно-складского комплекса в Ирпене.

Кроме того, в результате российской атаки на Киев пострадал ТРЦ Cosmo Multimall. Он получил значительные повреждения.