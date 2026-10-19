О последствиях удара по Ирпеню рассказали исполняющий обязанности городского головы Анжела Макеева, экс-мер Александр Маркушин и глава ОВА Тимур Ткаченко.

Что известно о российской атаке на Ирпень?

В Ирпенской общине обломки упали в частном секторе, из-за чего возник пожар. Сейчас известно о 6 пострадавших, среди них – 3 детей. Еще три человека пока считаются пропавшими без вести.

Ирпень окутан дымом, поэтому призываем жителей закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице,

– заявила Макеева.

По словам экс-мера Ирпеня, основной удар российских ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. Оно потерпело серьезные разрушения. На месте случился масштабный пожар.

Взрывной волной повредило и жилые многоэтажки рядом.

Какие последствия атаки в Киевскую область 19 октября

Ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киевщине. Враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также дроны.

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

Напомним, что ночью под атакой ракет оказался и Киев. В столице повреждена станция метро, ​​известно о погибших и пострадавших.