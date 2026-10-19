Про наслідки удару по Ірпеню розповіли виконувачка обов'язків міського голови Анжела Макеєва, ексмер Олександр Маркушин і глава ОВА Тимур Ткаченко.

Що відомо про російську атаку на Ірпінь?

В Ірпінській громаді уламки впали у приватному секторі, через що виникла пожежа.

Наразі відомо про 6 постраждалих, серед них – 3 дітей. Ще троє людей поки вважаються зниклими безвісти.

Ірпінь огорнутий димом, тому закликаємо мешканців зачинити вікна та за можливості обмежити перебування на вулиці,

– заявила Макеєва.

За словами ексмера Ірпеня, основний удар російських ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня. Воно зазнало серйозних руйнувань. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило й житлові багатоповерхівки поруч.

Які наслідки атаки на Київщину 19 жовтня?

Вночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Київщині. Ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також дрони.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, що уночі під атакою ракет опинився і Київ. У столиці пошкоджена станція метро, відомо про загиблу і постраждалих.