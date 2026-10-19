Что известно о компании "Планета Пластик" и последствиях атаки
Все сотрудники живы и находятся в безопасности, о чем говорится в заявлении компании.
В настоящее время проводится оценка масштаба ущерба.
Благодарим спасателей, работающих на месте, и всех, кто нас поддерживает,
– добавили в сообщении.
Напомним, что в связи с резким обострением ситуации с безопасностью в Киевской области завод "Планета Пластик" приостановил работу на неопределенный срок. Это произошло 31 августа текущего года.
Компания построила новый завод в городе Ирпене и открыла его в сентябре 2025 года. Предыдущее производство было разрушено в 2022 году.
Что известно о российской атаке на Ирпень
Дело в том, что ночью россияне нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. Известно о раненых и одном погибшем в Ирпене.
Основной удар ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. Оно подверглось значительным разрушениям.