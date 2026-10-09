Ворог атакує Дніпропетровську область: дрони б'ють по об’єктах ДТЕК

У четвер ввечері, 8 жовтня, російські дрони атакували один з об’єктів ДТЕК Дніпровські електромережі. Але вже вранці 9 жовтня інший об’єкт зазнав удару вже реактивним шахедом.

Що відомо про російську атаку

Пошкоджено енергообладнання, виникла пожежа, про що повідомили у ДТЕК.

Ніхто з працівників компанії не постраждав внаслідок ворожої атаки.

Попри постійні атаки, робимо все можливе, щоб у кожній домівці було електропостачання,

– наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, що росіяни наразі активно намагаються знищити енергетику України. Зокрема, ворог вже атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині 9 разів лише з початку цієї осені.

Вранці середи, 7 жовтня, FPV-дрон упав на в’їзді на територію дільниці у прифронтовому районі області та здетонував. Як зазначили у ДТЕК, ніхто з працівників не постраждав.

Що відбувається з українською енергетикою

Зокрема, в Україну вже повернулися графіки відключень світла. А важка ситуація спостерігається в українській столиці.

Наразі Росія має на меті знищувати теплопостачання та електропостачання у великих містах. До списку входять Харків, Одеса та Київ. Крім того, ворог планує бити по українських АЕС.