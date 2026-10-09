Что известно о российской атаке

Повреждено энергооборудование, возник пожар, о чем сообщили в ДТЭК.

Никто из сотрудников компании не пострадал в результате вражеской атаки.

Несмотря на постоянные атаки, мы делаем все возможное, чтобы в каждом доме было электроснабжение,

– подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, что россияне в настоящее время активно пытаются уничтожить энергетику Украины. В частности, враг уже атаковал участок ДТЭК в Днепропетровской области 9 раз только с начала этой осени.

Утром в среду, 7 октября, FPV-дрон упал на въезде на территорию участка в прифронтовом районе области и взорвался. Как отметили в ДТЭК, никто из сотрудников не пострадал.

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Что происходит с украинской энергетикой

В частности, в Украину уже вернулись графики отключений света. А сложная ситуация наблюдается в украинской столице.

В настоящее время Россия ставит целью уничтожение систем тепло- и электроснабжения в больших городах. В список входят Харьков, Одесса и Киев. Кроме того, враг планирует наносить удары по украинским АЭС.