Економіка Новини економіки Ворог безперестанку атакує енергетику: Корецький зробив заяву щодо Києва
9 жовтня, 17:19
2

Ворог безперестанку атакує енергетику: Корецький зробив заяву щодо Києва

Валерія Моргун

Росія вже практично щодня атакує енергетичну інфраструктуру та енергообʼєкти столиці та центральних регіонів. Вже зафіксовані значні пошкодження та руйнування на кількох обʼєктах.

Що відбувається з енергетикою України

Кожного дня відбувається аналіз захисту, а також роблять висновки щодо покращення, як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

 

Сергій Корецький

Прем'єр-міністр України

Головне завдання — оперативно відновлювати пошкоджене. До робіт залучені додаткові ресурси. Дякую всім енергетикам і рятувальникам, які працюють на місцях. Роботи тривають цілодобово, подекуди навіть під час тривог. Ворог безперервно запускає реактивні шахеди, щоб не дати можливості швидко проводити ремонти.

Як зазначив Корецький, 9 жовтня відбувся черговий селектор, на якому була детальна доповідь Володимиру Зеленському про ситуацію. Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики за активної допомоги команди Офісу Президента в постійному діалозі з партнерами – для забезпечення необхідної допомоги для якнайшвидшого відновлення.

Що відомо щодо столиці

Важливою залишається ситуація довкола Києва. Прем'єр-міністр також прокоментував і її.

Окремо щодо Києва. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки,
– наголосив Сергій Корецький.

Насамперед це стосується систем життєзабезпечення, організації руху дублювального транспорту тощо. Наразі Мінінфраструктура, Міненерго, ДСНС спільно з місцевою владою мають вирішити ці питання.

Нагадаємо, що експерт Юрій Корольчук закликає запровадити надзвичайний стан у Києві. Він вважає, що це допоможе врятувати ситуацію у столиці. Зокрема, шляхом виділення резервних коштів.

Мер міста Володимир Кличко пропонує киянам розглянути варіант тимчасового переїзду. Але не закликає до евакуації.

Пов'язані теми:

Економіка
Сергій Корецький Енергетика Новини Київ