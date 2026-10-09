Що відбувається з енергетикою України
Кожного дня відбувається аналіз захисту, а також роблять висновки щодо покращення, як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Головне завдання — оперативно відновлювати пошкоджене. До робіт залучені додаткові ресурси. Дякую всім енергетикам і рятувальникам, які працюють на місцях. Роботи тривають цілодобово, подекуди навіть під час тривог. Ворог безперервно запускає реактивні шахеди, щоб не дати можливості швидко проводити ремонти.
Як зазначив Корецький, 9 жовтня відбувся черговий селектор, на якому була детальна доповідь Володимиру Зеленському про ситуацію. Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики за активної допомоги команди Офісу Президента в постійному діалозі з партнерами – для забезпечення необхідної допомоги для якнайшвидшого відновлення.
Що відомо щодо столиці
Важливою залишається ситуація довкола Києва. Прем'єр-міністр також прокоментував і її.
Окремо щодо Києва. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки,
– наголосив Сергій Корецький.
Насамперед це стосується систем життєзабезпечення, організації руху дублювального транспорту тощо. Наразі Мінінфраструктура, Міненерго, ДСНС спільно з місцевою владою мають вирішити ці питання.
Нагадаємо, що експерт Юрій Корольчук закликає запровадити надзвичайний стан у Києві. Він вважає, що це допоможе врятувати ситуацію у столиці. Зокрема, шляхом виділення резервних коштів.
Мер міста Володимир Кличко пропонує киянам розглянути варіант тимчасового переїзду. Але не закликає до евакуації.