Боргове навантаження у Росії зростає: росіяни шукають нові умови для кредитів

У 2024 році росіяни вдвічі частіше звертаються до банків з проханням переглянути умови кредитів. Цей тренд свідчить про зростання фінансових труднощів серед росіян.

Боргове навантаження та бум кредитування у Росії

У 2024 році кількість заяв на зміну умов кредитних договорів у Росії зросла майже вдвічі – до 4,1 мільйона, передає 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. Зазначено, що реструктуризація охопила як споживчі кредити, так і позики для малого та середнього бізнесу.

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Додатковий тиск на боржників спричинила інфляція, яка негативно вплинула на найбільш уразливі категорії населення. Особливо постраждали позичальники з високим борговим навантаженням та низькими доходами.

Також проявилися старі проблеми: деякі боржники, які скористалися кредитними канікулами, після завершення пільгового періоду не змогли відновити платежі за графіком.

Чим пояснюються проблеми у кредитуванні

З липня 2023 по червень 2024 року роздрібний кредитний портфель банків зріс на 23,3%, до 37 трильйонів рублів. Проте після підвищення ставки до 21% та припинення пільгової іпотеки темпи кредитування впали, а в грудні зафіксовано скорочення портфеля.

Частка проблемних роздрібних кредитів за рік збільшилася на 0,5 процентного пункту – до 4,6% портфеля, що еквівалентно 1,7 трильйона рублів (17 мільярдів доларів),

– зазначають у Центробанку Росії.

Регулятор пояснює ситуацію різким збільшенням боргового навантаження після кредитного буму, а також впливом прискореної інфляції та фінансових труднощів у деяких регіонах.