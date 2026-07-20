У гаражах росіян почали шукати бензин: громадян очікують штрафи

У Псковській області Росії силовики працюють над тим, аби виявити у місцевих жителів запаси бензину. На порушників навіть складають протоколи за статтею 20.4 Кодексу Росії про адміністративні правопорушення.

Що відбувається наразі у Росії

Росіяни, які зберігають у себе пальне, можуть отримати штраф від 5 до 15 тисяч рублів, про що пише російське медіа The Moscow Times.

Про події повідомив губернатор області Михайло Ведерников. Він розказав, що під час перевірок було були виявлені "грубі порушення". Ведерников пояснив, що громадяни зберігали великі запаси бензину в гаражах, а це категорично заборонено правилами протипожежного режиму.

Російський губернатор розповів, що адміністративні протоколи склали щодо всіх порушників. Також він закликав жителів Псковської області "не зберігати бензин та інші легкозаймисті рідини в гаражах і підвалах", а також заявив, що ситуація з паливом у регіоні "поступово вирівнюється".

Попри це, вранці 20 липня Ведерников повідомив, що в більшості районів області досі є проблеми з бензином А-95.

Раніше в Псковській області на АЗС вже впроваджували ліміти, як в інших регіонах Росії.

Що ще відомо про ситуацію з пальним у Росії

Нагадаємо, що АЗС у Росії почали виставляти на продаж. Основною причиною продажів називають паливну кризу.

Водночас у Москві – столиці країни – проблем з пальним майже немає. Але Росія не імпортує бензин, а просто "забирає" його у віддалених регіонів на користь Москви.