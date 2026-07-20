Що відбувається з паливом у Росії

Таким чином, Кремль може уникнути протестів у Москві, про що наголосили у Центрі протидії дезінформації.

За даними аналізу профільних сервісів, міста Москва та Санкт-Петербург переведені в режим "пріоритетного постачання". Так у столиці Росії працюють 85% заправок, а черги на них є мінімальними.

У регіонах країни ситуація протилежна: вже були змушені закритися до 50% АЗС. Водночас паливо відпускають за QR-кодами або у парні чи непарні дні. Тобто паливний дефіцит загострюється.

Уряд Росії перерозподіляє залишки бензину. І всі ресурси стягують саме до Москви.

Водночас "платять" за це тільки регіони. Як зазначили у ЦПД, у Пермському краї та Карелії зафіксовано випадки смертей літніх людей у чергах за бензином.

"Турбота про людей" завжди закінчується там, де починається загроза комфорту Московської еліти,

– наголосили у дописі.

Таким чином, паливна криза захоплює саме регіони Росії. Тоді як мешканці столиці зіштовхуються з мінімальною кількістю проблем, адже уряд намагається максимально пом'якшити трудності.

Що ще відомо про події у Росії

Нагадаємо, що у країні-агресорці масово виставляють на продаж АЗС на тлі паливної кризи. Вартість однієї коливається від 1 до 150 мільйонів рублів.

Зокрема, у Москві 85% заправних станцій 13 – 14 липня відпускали пальне щонайменше раз на добу. Тоді як у російських регіонах спостерігається значний дефіцит бензину.