Что сейчас происходит в России

Россияне, хранящие у себя топливо, могут получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

О происходящем сообщил губернатор области Михаил Ведерников. Он рассказал, что в ходе проверок были выявлены "грубые нарушения". Ведерников пояснил, что граждане хранили большие запасы бензина в гаражах, а это категорически запрещено правилами противопожарного режима.

Российский губернатор сообщил, что в отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы. Также он призвал жителей Псковской области "не хранить бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости в гаражах и подвалах", а также заявил, что ситуация с топливом в регионе "постепенно выравнивается".

Несмотря на это, утром 20 июля Ведерников сообщил, что в большинстве районов области до сих пор остаются проблемы с бензином А-95.

Ранее в Псковской области на АЗС уже вводили лимиты, как и в других регионах России.

Что еще известно о ситуации с топливом в России

Напомним, что АЗС в России начали выставлять на продажу. Основной причиной продаж называют топливный кризис.

В то же время в Москве – столице страны – проблем с топливом почти нет. Но Россия не импортирует бензин, а просто "забирает" его из отдаленных регионов в пользу Москвы.