Готелі в Туреччині припинили приймати оплату від російських туристів

Росіяни можуть втратити можливість відпочивати у Туреччині. Ця країна є одним із туристичних напрямів, куди їдуть росіяни. Наприклад, минулого року було здійснено 6 мільйонів поїздок до країни.

Що сталося

Складнощі з оплатою у турецьких готелях почалися після аналогійних ситуацій з турецькими експортерами та покупцями російської нафти, пишуть російські ЗМІ. Тепер готелі не можуть отримувати оплату за проживання росіян – вона або надходить надто пізно, або взагалі не надходить.

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Продовження санкцій проти Росії може також суттєво вплинути на туристичний бізнес Туреччини. На нього чекають сезонні проблеми, а десятки тисяч підприємців зазнають великих фінансових втрат.

Нині турецький бізнес перебуває під тиском Заходу, який легко може підірвати торговельні відносини між Москвою та Анкарою. Наприклад, тим підприємцям, які продовжують торгувати з Росією, загрожує внесення до чорного списку США.

У США продовжили санкції

Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції проти Росії та дію надзвичайного стану через війну в Україні.

Він продовжив такі обмеження: