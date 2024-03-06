Что произошло

Сложности с оплатой в турецких отелях начались после аналогичных ситуаций с турецкими экспортерами и покупателями российской нефти, пишут российские СМИ. Теперь отели не могут получать оплату за проживание россиян – она или поступает слишком поздно, или вообще не поступает.

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Продление санкций против России может также существенно повлиять на туристический бизнес Турции. Его ждут сезонные проблемы, а десятки тысяч предпринимателей понесут большие финансовые потери.

Сейчас турецкий бизнес находится под давлением Запада, который легко может подорвать торговые отношения между Москвой и Анкарой. Например, тем предпринимателям, которые продолжают торговать с Россией, грозит внесение в черный список США.

В США продлили санкции

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России и действие чрезвычайного положения из-за войны в Украине.

Он продлил такие ограничения: