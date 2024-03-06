Что произошло
Сложности с оплатой в турецких отелях начались после аналогичных ситуаций с турецкими экспортерами и покупателями российской нефти, пишут российские СМИ. Теперь отели не могут получать оплату за проживание россиян – она или поступает слишком поздно, или вообще не поступает.
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Продление санкций против России может также существенно повлиять на туристический бизнес Турции. Его ждут сезонные проблемы, а десятки тысяч предпринимателей понесут большие финансовые потери.
Сейчас турецкий бизнес находится под давлением Запада, который легко может подорвать торговые отношения между Москвой и Анкарой. Например, тем предпринимателям, которые продолжают торговать с Россией, грозит внесение в черный список США.
В США продлили санкции
Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России и действие чрезвычайного положения из-за войны в Украине.
Он продлил такие ограничения:
- от 21 февраля 2022 года, сентября 2018 года – введенные администрацией экс-президента Дональда Трампа
- мартовские и декабрьские ограничения 2014 года – введенных администрацией 44-го президента США Барака Обамы в связи с аннексией Крыма.