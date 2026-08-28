Росіяни атакували низку видавництв: дрон "вдарив" по складу

Ворог влучив в склад, де знаходилися книги Readeat Book.ua та низки видавців. Відправки замовлень сьогодні очікувати не варто.

Що відомо про російську атаку

Власник мережі книгарень Readeat Дмитро Феліксов повідомив, що дрон вдарив по складу, де зберігалися книги багатьох українських видавців.

Дмитро Феліксов Власник мережі книгарень Readeat Росія методично знищує українське книговидання та книгорозповсюдження. Галузь, яка лише кілька років тому почала вставати з колін, знову притиснута до землі. Книги, склади, друкарні перетворюються на чорний попіл.

Феліксов зазначив, що про необхідність підтримки української книги сказано вже багато, але вважає, що сьогодні не зайве повторити.

Маю надію, що держава знайде можливість підтримати галузь. Державні закупівлі книг. Субсидії. Пільгові кредити. Податкові канікули. Цільові державні та європейські гранти,

– написав Дмитро Феліксов.

Він додав, що вже зібраний оперативний штаб, триває комунікація з видавцями та власниками складів. Наразі перебудовують ланцюги постачання та шукають нові складські рішення і механізми справедливої компенсації втраченого.

Також внаслідок російської атаки згорів склад Vivat на Новій пошті у Києві в Святопетрівському, про що повідомили у компанії. Усі книжки, які знаходились там, згоріли. Пожежу досі гасять.

Масштаб втрат ще рахуємо, адже крім книжок на нашому складі, згоріли книжки Vivat також у партнерів Readeat і Bookua,

– йдеться у повідомленні.

Компанія Vivat продовжує працювати: книгарні відкриті, електронні й аудіокнижки доступні.

Нагадаємо, що останнім часом ворог активно атакує видавництва. Зокрема, у "Видавництва РМ" повідомляли, що внаслідок обстрілу були пошкоджені офіс та склади на Почайній.

Також постраждав офіс видавництва BookChef. Пошкоджень зазнали вікна та фасад Інтернет-магазину, частина складських приміщень, фотозона, маркетингові матеріали, мерч видавництва, а також дах і фасад будівлі.

Крім того, у серпні росіяни уразили великий сортувальний логістичний хаб для книжок і підручників видавництва "Ранок". Повне відновлення може зайняти до 5 років.

До того ж дрони атакували автоматизований логістичний центр корпорації "RNK-Ranok" та дистрибуційний центру "Книголенд" у місті Харків.

Також були атаковані офіси та склади двох популярних книжкових видавництв. Йдеться про "Лабораторію" і "Наш Формат".