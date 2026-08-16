Співробітники компаній не постраждали, однак через пошкодження інфраструктури очікуються затримки з відправленням замовлень читачам, повідомили у видавництвах.

Що кажуть у постраждалих видавництвах?

Як повідомили представники видавництва "Лабораторія", команда наразі оцінює масштаби завданих збитків та розбирає завали на місці влучання.

Через це найближчим часом можливі затримки з відправленнями замовлень із laboratory.ua. Ми поступово розбираємо завали й відновлюємо роботу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння,

– написали у "Лабораторії".

Обстріл "Лабораторії" / Фото видавництва

Від цієї ж атаки постраждало приміщення ще одного відомого українського видавця – "Наш Формат". Їхній офіс також розташований неподалік книжкового хабу на Почайній, який опинився під ворожим вогнем.

У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. На щастя, працівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень,

– йдеться у повідомленні видавництва.

Атака на "Наш формат" / Фото видавництва

Нагадаємо, що попередній удар по цьому ж книжковому ринку російські війська завдали 30 липня, що також призвело до значних матеріальних збитків.

А 4 липня 2025 року внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено склад видавництва та інтернет-магазину "Нашого формату". Вибухова хвиля й уламки зруйнували частину фасаду, вибили вікна, пошкодили перекриття та приміщення складу, а частина книжок постраждала внаслідок обстрілу та гасіння пожежі.