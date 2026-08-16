Співробітники компаній не постраждали, однак через пошкодження інфраструктури очікуються затримки з відправленням замовлень читачам, повідомили у видавництвах.
Що кажуть у постраждалих видавництвах?
Як повідомили представники видавництва "Лабораторія", команда наразі оцінює масштаби завданих збитків та розбирає завали на місці влучання.
Через це найближчим часом можливі затримки з відправленнями замовлень із laboratory.ua. Ми поступово розбираємо завали й відновлюємо роботу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння,
– написали у "Лабораторії".
Обстріл "Лабораторії" / Фото видавництва
Від цієї ж атаки постраждало приміщення ще одного відомого українського видавця – "Наш Формат". Їхній офіс також розташований неподалік книжкового хабу на Почайній, який опинився під ворожим вогнем.
У кількох кабінетах вибито частини стін, пошкоджено стелю, зруйновано та зміщено меблі. На щастя, працівники не постраждали. Наразі команда видавництва оцінює наслідки атаки та масштаби пошкоджень,
– йдеться у повідомленні видавництва.
Атака на "Наш формат" / Фото видавництва
Нагадаємо, що попередній удар по цьому ж книжковому ринку російські війська завдали 30 липня, що також призвело до значних матеріальних збитків.