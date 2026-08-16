Сотрудники компаний не пострадали, однако из-за повреждений инфраструктуры ожидаются задержки с отправкой заказов читателям, сообщили в издательствах.
Что говорят в пострадавших издательствах?
Как сообщили представители издательства "Лаборатория", команда в настоящее время оценивает масштабы нанесенного ущерба и расчищает завалы на месте попадания.
В связи с этим в ближайшее время возможны задержки с отправкой заказов с laboratory.ua. Мы постепенно расчищаем завалы и возобновляем работу. Благодарим вас за понимание и терпение,
– написали в "Лаборатории".
Обстрел "Лаборатории" / Фото издательства
От этой же атаки пострадало помещение еще одного известного украинского издательства – "Наш Формат". Их офис также расположен недалеко от книжного хаба на Почайной, который оказался под вражеским огнем.
В нескольких кабинетах выбиты части стен, поврежден потолок, разрушена и смещена мебель. К счастью, сотрудники не пострадали. Сейчас команда издательства оценивает последствия атаки и масштабы повреждений,
– говорится в сообщении издательства.
Атака на "Наш формат" / Фото издательства
Напомним, что предыдущий удар по этому же книжному рынку российские войска нанесли 30 июля, что также привело к значительным материальным убыткам.