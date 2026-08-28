Что известно о российской атаке

Владелец сети книжных магазинов Readeat Дмитрий Феликсов сообщил, что дрон нанес удар по складу, где хранились книги многих украинских издательств.

Дмитрий Феликсов Владелец сети книжных магазинов Readeat Россия методично уничтожает украинское книгоиздание и книгораспространение. Отрасль, которая всего несколько лет назад начала подниматься с колен, снова придавлена к земле. Книги, склады, типографии превращаются в черный пепел.

Феликсов отметил, что о необходимости поддержки украинской книги сказано уже много, но считает, что сегодня не лишне повторить.

Надеюсь, что государство найдет возможность поддержать отрасль. Государственные закупки книг. Субсидии. Льготные кредиты. Налоговые каникулы. Целевые государственные и европейские гранты,

– написал Дмитрий Феликсов.

Он добавил, что уже сформирован оперативный штаб, продолжается взаимодействие с издателями и владельцами складов. В настоящее время перестраиваются цепочки поставок и ищутся новые складские решения и механизмы справедливой компенсации убытков.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Также в результате российской атаки сгорел склад Vivat на Новой почте в Киеве в Святопетровском, о чем сообщили в компании. Все книги, которые находились там, сгорели. Пожар до сих пор тушат.

Масштаб потерь еще считаем, ведь кроме книг на нашем складе, сгорели книги Vivat также у партнеров Readeat и Bookua,

– говорится в сообщении.

Компания Vivat продолжает работать: книжные магазины открыты, электронные и аудиокниги доступны.

Напомним, что в последнее время враг активно атакует издательства. В частности, в "Издательстве РМ" сообщали, что в результате обстрела были повреждены офис и склады на Почайной.

Также пострадал офис издательства BookChef. Повреждения получили окна и фасад интернет-магазина, часть складских помещений, фотозона, маркетинговые материалы, мерч издательства, а также крыша и фасад здания.

Кроме того, в августе россияне нанесли удар по большому сортировочному логистическому хабу для книг и учебников издательства "Ранок". Полное восстановление может занять до 5 лет.

Кроме того, дроны провели атаку на автоматизированный логистический центр корпорации "RNK-Ranok" и дистрибуционный центр "Книголенд" в городе Харькове.

Также были атакованы офисы и склады двух популярных книжных издательств. Речь идет о "Лаборатории" и "Наш Формат".