Росіяни заощаджують на базових потребах: ціни на продукти знов зросли

Через стрімке прискорення продовольчої інфляції жителі Росії почали тотально економити на базових продуктах харчування. Трафік у великих супермаркетах та гіпермаркетах за перші дев'ять місяців 2026 року обвалився на 2–7%.

Чому росіяни масово відмовляються від походів у магазини

Про ситуацію у країні-агресорці свідчать дані дослідницької компанії Focus Technologies, які наводить російське видання "Коммерсантъ" від 3 листопада.

Найбільшого удару зазнали гіпермаркети. Саме вони втратили понад 10% своїх покупців.

Зміна купівельної поведінки росіян безпосередньо пов'язана із двозначним зростанням цін на продукти.

За даними аналітиків "АБ-Центру", станом на кінець жовтня вартість картоплі та цибулі злетіла на 23% у річному вимірі.

Буряк додав у ціні 20%.

Водночас капуста та яйця подорожчали на 19%.

А м'ясо птиці та яловичина – на 16% і 14% відповідно.

Керівник напряму досліджень Focus Technologies Михайло Васильєв пояснює, що споживачі змушені максимально урізати свої витрати та уважніше ставитися до наповнення кошика. Єдиний формат торгівлі, який зараз показує зростання в Росії, – це жорсткі дискаунтери з мінімальним асортиментом та найнижчими цінами.

Падіння купівельної спроможності змушує російських ритейлерів екстрено переглядати стратегії виживання. За даними "Чек Індексу", загальна кількість транзакцій із купівлі їжі скоротилася на 2%, що змусило торговельні мережі урізати асортимент товарів на полицях.

Цікаво! Ба більше, бізнес масово відмовляється від розширення: у першій половині 2026 року російські мережі відкрили найменшу кількість нових магазинів із 2011 року. Їхня загальна площа становила 430 тисяч квадратних метрів, що вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що продукти у Росії почали дорожчати вже досить давно. Зокрема, станом на серпень деякі товари додали у ціні 20% від початку року.