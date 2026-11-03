Росіяни заощаджують на базових потребах: ціни на продукти знов зросли

Росіяни заощаджують на їжі / Фото Unsplash
Через стрімке прискорення продовольчої інфляції жителі Росії почали тотально економити на базових продуктах харчування. Трафік у великих супермаркетах та гіпермаркетах за перші дев'ять місяців 2026 року обвалився на 2–7%.
Чому росіяни масово відмовляються від походів у магазини
Про ситуацію у країні-агресорці свідчать дані дослідницької компанії Focus Technologies, які наводить російське видання "Коммерсантъ" від 3 листопада.
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Найбільшого удару зазнали гіпермаркети. Саме вони втратили понад 10% своїх покупців.
Зміна купівельної поведінки росіян безпосередньо пов'язана із двозначним зростанням цін на продукти.
- За даними аналітиків "АБ-Центру", станом на кінець жовтня вартість картоплі та цибулі злетіла на 23% у річному вимірі.
- Буряк додав у ціні 20%.
- Водночас капуста та яйця подорожчали на 19%.
- А м'ясо птиці та яловичина – на 16% і 14% відповідно.
Керівник напряму досліджень Focus Technologies Михайло Васильєв пояснює, що споживачі змушені максимально урізати свої витрати та уважніше ставитися до наповнення кошика. Єдиний формат торгівлі, який зараз показує зростання в Росії, – це жорсткі дискаунтери з мінімальним асортиментом та найнижчими цінами.
Падіння купівельної спроможності змушує російських ритейлерів екстрено переглядати стратегії виживання. За даними "Чек Індексу", загальна кількість транзакцій із купівлі їжі скоротилася на 2%, що змусило торговельні мережі урізати асортимент товарів на полицях.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Цікаво! Ба більше, бізнес масово відмовляється від розширення: у першій половині 2026 року російські мережі відкрили найменшу кількість нових магазинів із 2011 року. Їхня загальна площа становила 430 тисяч квадратних метрів, що вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, що продукти у Росії почали дорожчати вже досить давно. Зокрема, станом на серпень деякі товари додали у ціні 20% від початку року.
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