Як ростуть ціни на продукти

Особливо різко прискорилося зростання цін на курятину та гречку. За тиждень до 3 серпня вони подорожчали швидше за інші продукти – на 1,4% та 0,9%, свідчать дані Росстату.

Ціни на ці популярні серед росіян продукти ростуть від початку 2026 року:

курятина додала 10,3%;

гречка – 7%.

Це при тому, що три роки поспіль гречка стабільно дешевшала, і в підсумку ціна впала двічі – до рівнів 2020 року. Однак зараз ситуація кардинально змінилася.

Курятина місцями стала дорожчою за свинину, хоча роками саме птиця залишалася найдешевшим видом м'яса.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Аналітики вже говорять про можливий "гречаний армагедон" а загалом ситуацію з цими базовими товарами називають "лякаючою".

Чому ростуть ціни в магазинах

Причини зростання цін відрізняються. Подорожчання гречки пов'язують зі зростанням попиту., адже вона традиційно вважається "продуктом тривоги", пише The Moscow Times.

Гречка – традиційний продукт тривоги, і ми бачили, що її кинулися скуповувати на початку липня, одразу після бензину. У південних регіонах у нас її змітали з полиць,

– розповів менеджер роздрібної мережі.

Ситуація з курятиною складніша. На птахівничі підприємства тиснуть високі витрати, спалахи захворювань і скорочення виробництва.

Водночас зменшується імпорт, а попит на м'ясо влітку зріс через сезон пікніків. У результаті пропозиція не встигає за попитом, що й підштовхує ціни вгору.

Які ще продукти дорожчають

Слід зазначити, що подорожчання курятини і гречки – не поодинокий випадок. Цього року в Росії помітно зросли ціни й на інші продукти соціального набору, особливо на овочі, які є основою традиційних страв:

на картоплю – майже на 15%;

на капусту – на 50%;

на моркву – на 54%;

на буряк – на 44%;

на цибулю – 42%.

Водночас цукор взагалі став "золотим". За тиждень він подорожчав на 1,2%, а від початку року – на цілих 21,2%.

Таким чином, ростуть ціни не на окремий продукт, а на значну частину базового продуктового кошика росіян.

Нагадаємо, через здорожчання продуктів росіяни змушені економити на їжі. Зокрема, вони відмовляються від делікатесів та товарів, які купували раніше, переходячи на більше дешеві аналоги.