Доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу в липні скоротилися. Вони впали на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Що відбувається з Федеральним бюджетом Росії?

Про це свідчить дані Мінфіну, передає 24 Канал з посиланням на російські засоби масової інформації.

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За даними відомства, нафтогазові доходи (вони становлять близько чверті всіх надходжень до державної скарбниці) минулого місяця склали 787,3 мільярда рублів. У порівнянні з червнем, коли нафтогазові надходження були на мінімальному рівні ще з січня 2023 року, доходи зросли на 60%.

Це завдяки надходженню податку на додатковий дохід (ПДД). Так зазначили російські медіа.

За підсумками семи місяців, нафтогазові доходи виявилися на 18,5% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року. Вони склали 5,52 трильйона рублів.

Скорочення надходжень спричинене зміцненням рубля та падінням нафтових котирувань, які знаходяться під тиском через рішення ОПЕК+ збільшити видобуток і торгову політику президента США Дональда Трампа,

– йдеться у матеріалі.

Спочатку Міністерство фінансів планувало у поточному році зібрати 10,94 трильйона рублів нафтогазових доходів, з яких 1,8 трильйона рублів мали поповнити Фонд національного добробуту (ФНД). Однак падіння цін на нафту та зміцнення рубля змусили владу переглянути прогнози.

Тепер Мінфін очікує скорочення доходів від продажу енергоносіїв майже на чверть – до 8,32 трильйона рублів. Водночас ФНД продовжать використовувати для покриття дефіциту бюджету.

Зверніть увагу! Минулого року Міністерство фінансів зібрало 11,13 трильйона рублів від нафти й газу.