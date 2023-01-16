Через низьку ціну нафти у Росії можуть зрости податки для населення

У бюджеті на поточний рік Росія заклала суттєво вищу ціну нафти, ніж вона є зараз. Тож, щоб забезпечити витрати на війну в Україні, уряд може підвищити податки населенню.

Бюджет Росії залежний від цін на нафту

Бюджет країни-агресорки розраховували з огляду на те, що нафта марки Urals торгуватиметься у понад 70 доларів за барель. Однак через західні санкції та нафтове ембарго ціна далека від цього показника.

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Ба більше, раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що Росія навіть продає свою нафту не те що в нуль, а в мінус, оскільки витрати на транспортування зросли. Основним покупцем російської сировини зараз є Азійський ринок, переважно – Індія та Китай

Аналітики Reuters підкреслюють, що оскільки уряд Росії збільшив витрати більш ніж на чверть у 2022 році, частково для фінансування своєї окупаційної армії, ціна на нафту, необхідну для балансу бюджету, підскочила з 67 до 101 долара за барель.

Якщо врахувати дивіденди "Газпрому" у розмірі близько 27,5 мільярдів доларів (1,85 трильйона рублів) та одноразові податки минулого року, фактична ціна на нафту, необхідна для балансу, може досягати 115 доларів за барель. Тобто ціна у 50 доларів за барель удвічі практично менше за ту, яку потребує бюджет.

Ціна нафти Urals

Нафта марки Urals – основний експортний товар Росії. З початку грудня 2022 її ціна впала на понад 20%. Це сталось через нафтове ембарго з ціновою стелею в 60 доларів на експорт російської нафти. Зараз барель російської нафти торгується ближче до 50 доларів, а декілька днів тому ціна впритул наблизилась до 40 доларів за барель. Ціна нафти марки Urals / Інфографіка OilPrice Читайте також Дефіцит бюджету Росії у 2022 склав 3,3 трильйона рублів Бюджетна діра За результатами минулого року бюджетна діра Росії склала 3,3 трильйона рублів, або близько 49 млрд доларів, що становить 2,3% ВВП.

бюджетна діра Росії склала 3,3 трильйона рублів, або близько 49 млрд доларів, що становить 2,3% ВВП. Прогнозовано дефіцит російського бюджету цьогоріч може знову перевищити 2% про що офіційно заявив глава Мінфіну Росії Антон Сілуанов. Він додав, що це станеться оскільки стеля цін обмежує експортні доходи Росії Податки для населення можуть зрости Для фінансування армії агресорці потрібно взяти десь кошти, тож заступник глави Мінфіну Росії вже натякнув на можливість чергового підвищення податків у грудні. Поки що невідомо, яких галузей торкнуться підвищення податків і у якому розмірі податки обтяжують населення. За словами заступник глави Мінфіну Росії, ставки ПДВ, податки на прибуток та прибутковий податок не зміняться, але інші галузі можуть зіткнутися з вищими податками. У якій галузі податки вже різко зросли Уряд Росії вже встиг різко збільшив податкове навантаження на нафтогазову галузь на 2023 – 2025 роки. Це стало найбільшим підвищенням за часів сучасної Росії. Очікується, що внаслідок цього бюджет додатково отримає 3,6 трильйона рублів протягом трьох років.

У Reuters проаналізували, що у 2023 році Росія витратить на оборону та безпеку загалом 9,4 трильйона рублів (140 мільярдів доларів), тобто майже третину бюджету.