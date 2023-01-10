Дефіцит Росії росте
Як повідомляють російські ЗМІ, за підсумками Мінфіну РФ дефіцит бюджету у 2022 році становив 3,3 трильйона рублів. Це понад 45 мільярдів доларів, або 2,3% ВВП.
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Цікаво, що за словами Антона Силуанова, міністра фінансів країни-агресорки, доходи минулорічного бюджету зросли до майже 28 трильйонів рублів, що на 2,8 трильйона рублів вище, ніж планувалося спочатку.
Є декілька чинників, що спричинили це, а саме:
- коштом нафтогазових доходів завдяки вищій кон'юнктурі цін на енергоносії,
- зростання нафтогазових доходів, зокрема шляхом зростання податку на додану вартість внаслідок збільшення попиту в певні періоди минулого року.
Але збільшення фінансування видатків зумовило збільшення дефіциту бюджету, додають там.
Європа зменшує залежність від російського дизпалива
Нещодавно стало відомо, що Кувейт збільшить у 5 разів поставки дизпалива та авігазу в Європу. Це приблизно 50 000 барелів щодня.
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Таке суттєве збільшення поставок допоможе європейському континенту компенсувати падіння потоків з Росії. Крім того, інші близькосхідні виробники нафти, такі як Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, також збільшать експорт палива до Європи у 2023 році.