Из-за низкой цены нефти в России могут вырасти налоги для населения

В бюджете на текущий год Россия заложила существенно более высокую цену на нефть, чем она сейчас. Чтобы обеспечить расходы на войну в Украине, правительство может повысить налоги населению.

Бюджет России зависит от цен на нефть

Бюджет страны-агрессорки рассчитывали с учетом того, что нефть марки Urals будет торговаться более чем в 70 долларов за баррель. Однако из-за западных санкций и нефтяного эмбарго цена далека от этого показателя.

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Более того, ранее иностранные СМИ сообщали, что Россия даже продает свою нефть не то что в ноль, а в минус, поскольку затраты на транспортировку выросли. Основным покупателем российского сырья сейчас является Азиатский рынок, преимущественно Индия и Китай

Аналитики Reuters подчеркивают, что поскольку правительство России увеличило расходы более чем на четверть в 2022 году, частично для финансирования своей оккупационной армии, цена на нефть, необходимую для баланса бюджета, подскочила с 67 до 101 доллара за баррель.

Если учесть дивиденды "Газпрома" в размере около 27,5 миллиарда долларов (1,85 триллиона рублей) и единовременные налоги в прошлом году, фактическая цена на нефть, необходимая для баланса, может достигать 115 долларов за баррель. То есть цена в 50 долларов за баррель вдвое практически меньше той, в которой нуждается бюджет.

Цена нефти Urals

Нефть марки Urals – главный экспортный продукт России. С начала декабря 2022 г. ее цена упала более чем на 20%. Это произошло из-за нефтяного эмбарго с ценовым потолком в 60 долларов на экспорт российской нефти. Сейчас баррель российской нефти торгуется поближе к 50 долларов., а несколько дней назад цена вплотную приблизилась к 40 долларов за баррель. Цена нефти марки Urals / Инфографика OilPrice Читайте также Дефицит бюджета России в 2022 составил 3,3 триллиона рублей Бюджетная дыра По результатам в прошлом году Бюджетная дыра России составила 3,3 триллиона рублей, или около 49 млрд долларов, что составляет 2,3% ВВП.

Бюджетная дыра России составила 3,3 триллиона рублей, или около 49 млрд долларов, что составляет 2,3% ВВП. Прогнозирован дефицит российского бюджета в этом году может снова превысить 2%, о чем официально заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Он добавил, что это произойдет, поскольку потолок цен ограничивает экспортные доходы России. Налоги для населения могут возрасти Для финансирования армии агрессорке нужно взять где-то средства, так что заместитель главы Минфина России уже намекнул на возможность очередного повышения налогов в декабре. Пока неизвестно, какие отрасли затронут повышение налогов, и в каком размере налоги тяготят население. По словам замглавы Минфина России, ставки НДС, налоги на прибыль и подоходный налог не изменятся, но другие отрасли могут столкнуться с более высокими налогами. В какой отрасли налоги уже резко выросли Правительство России уже успело резко увеличить налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль на 2023 – 2025 годы. Это стало самым большим повышением во времена современной России. Ожидается, что в результате бюджет дополнительно получит 3,6 триллиона рублей в течение трех лет.

В Reuters проанализировали, что в 2023 году Россия потратит на оборону и безопасность в общей сложности 9,4 триллиона рублей (140 миллиардов долларов), то есть почти треть бюджета.