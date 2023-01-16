Бюджет Росії залежний від цін на нафту

Бюджет країни-агресорки розраховували з огляду на те, що нафта марки Urals торгуватиметься у понад 70 доларів за барель. Однак через західні санкції та нафтове ембарго ціна далека від цього показника.

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Ба більше, раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що Росія навіть продає свою нафту не те що в нуль, а в мінус, оскільки витрати на транспортування зросли. Основним покупцем російської сировини зараз є Азійський ринок, переважно – Індія та Китай

Аналітики Reuters підкреслюють, що оскільки уряд Росії збільшив витрати більш ніж на чверть у 2022 році, частково для фінансування своєї окупаційної армії, ціна на нафту, необхідну для балансу бюджету, підскочила з 67 до 101 долара за барель.

Якщо врахувати дивіденди "Газпрому" у розмірі близько 27,5 мільярдів доларів (1,85 трильйона рублів) та одноразові податки минулого року, фактична ціна на нафту, необхідна для балансу, може досягати 115 доларів за барель. Тобто ціна у 50 доларів за барель удвічі практично менше за ту, яку потребує бюджет.

Зверніть увагу! У Reuters проаналізували, що у 2023 році Росія витратить на оборону та безпеку загалом 9,4 трильйона рублів (140 мільярдів доларів), тобто майже третину бюджету.

Ціна нафти Urals