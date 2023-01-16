Бюджет России зависит от цен на нефть

Бюджет страны-агрессорки рассчитывали с учетом того, что нефть марки Urals будет торговаться более чем в 70 долларов за баррель. Однако из-за западных санкций и нефтяного эмбарго цена далека от этого показателя.

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Более того, ранее иностранные СМИ сообщали, что Россия даже продает свою нефть не то что в ноль, а в минус, поскольку затраты на транспортировку выросли. Основным покупателем российского сырья сейчас является Азиатский рынок, преимущественно Индия и Китай

Аналитики Reuters подчеркивают, что поскольку правительство России увеличило расходы более чем на четверть в 2022 году, частично для финансирования своей оккупационной армии, цена на нефть, необходимую для баланса бюджета, подскочила с 67 до 101 доллара за баррель.

Если учесть дивиденды "Газпрома" в размере около 27,5 миллиарда долларов (1,85 триллиона рублей) и единовременные налоги в прошлом году, фактическая цена на нефть, необходимая для баланса, может достигать 115 долларов за баррель. То есть цена в 50 долларов за баррель вдвое практически меньше той, в которой нуждается бюджет.

Обратите внимание! В Reuters проанализировали, что в 2023 году Россия потратит на оборону и безопасность в общей сложности 9,4 триллиона рублей (140 миллиардов долларов), то есть почти треть бюджета.

Цена нефти Urals