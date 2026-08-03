У Росії дещо подешевшав бензин, але є нюанс

У місті Красноярську у Росії різко знизили ціни на бензин. Вони впали до до 67 рублів за літр.

Що відбувається з цінами на бензин у Росії

Місцеві жителі пов'язують це з можливим приїздом представників федеральної влади, про що пишуть у Телеграм-каналі "Осторожно, новости".

У понеділок, 3 серпня, мешканці міста помітили, що на АЗС "Красноярскнефтепродукт" бензин раптово подешевшав на 24 рублі. Представники мережі пояснили, що зниження цін пов'язане з "тимчасовим покращенням логістики та надходженням додаткового обсягу пального до Ачинська безпосередньо з нафтопереробного заводу".

У компанії зазначили, що додаткові запаси пального є обмеженими. Тому нинішні ціни на пальне можуть змінитися після того, як ці обсяги будуть реалізовані. Водночас місцеві ЗМІ припускають, що перекриття вулиць і зниження цін на пальне можуть бути пов'язані з імовірним приїздом високопосадових федеральних чиновників.

Колишній депутат міської ради Ігор Гриньов підтвердив інформацію про різку зміну цін на заправках. За його словами, оператор АЗС повідомила, що бензин А-92 та А-98 терміново доставили з Омська, а А-95 – з Ачинська, щоб хоча б тимчасово забезпечити Красноярськ достатніми запасами пального.

Раптово "покращилися логістичні ланцюги". Хотілося б, щоб цей атракціон небаченої щедрості тривав і далі. Хоча б один день зі зниженням комунальних платежів, здешевленням продуктів у магазинах тощо,

– сказав Гриньов.

Нагадаємо, що дефіцит бензину у Росії триває. Зокрема, у Росії продовжили заборону на експорт бензину та дизелю.

На тлі паливної кризи Кремль продовжує звертатися до нових постачальників. Бензин до країни-агресорки вже відправили навіть з Марокко.