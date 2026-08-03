Что происходит с ценами на бензин в России

Местные жители связывают это с возможным приездом представителей федеральных властей, о чем пишут в телеграм-канале "Осторожно, новости".

В понедельник, 3 августа, жители города заметили, что на АЗС "Красноярскнефтепродукт" бензин внезапно подешевел на 24 рубля. Представители сети объяснили, что снижение цен связано с "временным улучшением логистики и поступлением дополнительного объема топлива в Ачинск непосредственно с нефтеперерабатывающего завода".

В компании отметили, что дополнительные запасы топлива ограничены. Поэтому нынешние цены на топливо могут измениться после того, как эти объемы будут реализованы. В то же время местные СМИ предполагают, что перекрытие улиц и снижение цен на топливо могут быть связаны с вероятным приездом высокопоставленных федеральных чиновников.

Бывший депутат городской Рады Игорь Гринев подтвердил информацию о резком изменении цен на заправках. По его словам, оператор АЗС сообщила, что бензин А-92 и А-98 срочно доставили из Омска, а А-95 – из Ачинска, чтобы хотя бы временно обеспечить Красноярск достаточными запасами топлива.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Внезапно "улучшились логистические цепочки". Хотелось бы, чтобы этот аттракцион невиданной щедрости продолжался и дальше. Хотя бы один день со снижением коммунальных платежей, удешевлением продуктов в магазинах и т. д.,

– сказал Гринев.

Напомним, что дефицит бензина в России продолжается. В частности, в России продлили запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

На фоне топливного кризиса Кремль продолжает обращаться к новым поставщикам. Бензин в страну-агрессора уже отправили даже из Марокко.