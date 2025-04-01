Найбільший СПГ-завод в Росії відновив роботу попри санкції

Російський завод "Арктик СПГ 2", що перебуває під санкціями США, відновив переробку природного газу. Поки що підприємство працює на зниженій потужності.

Завод відновив роботу попри санкції

60% "Арктик СПГ 2" належить компанії "Новатек". Цей проєкт мав стати одним із ключових виробників скрапленого природного газу в Росії з плановою продуктивністю 19,8 мільйона тонн на рік, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Однак його розвиток ускладнили західні санкції через вторгнення Росії в Україну та проблеми з реалізацією морського газу.

Зауважте! Перша виробнича лінія підприємства припинила роботу ще 11 жовтня, оскільки завод не зміг знайти покупців через санкційні обмеження.

Однак у квітні стало відомо, що завод поступово відновив переробку. Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що виробництво на заводі відбувається повільно, оскільки Росія очікує на чітку позицію президента США Дональда Трампа щодо санкцій.

Росія намагається відновити переробку газу

За даними джерел, "Новатек" веде переговори з лобістами, щоб відновити контакти зі США після введення санкцій проти "Арктик СПГ 2".

Раніше повідомлялося, що цей проєкт не буде реалізований у повному обсязі, оскільки критично важливе обладнання, необхідне для будівництва третьої виробничої лінії, повернули до Китаю.

Зауважте! У листопаді 2023 року "Арктик СПГ 2" потрапив під санкції США. А вже у грудні іноземні акціонери – французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC, а також японський консорціум Mitsui та JOGMEC – призупинили свою участь у проєкті.