Київ і західні союзники неодноразово намагалися тиснути на Росію силою. Проте на думку військового експерта, льотчика-інструктора та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, яку він висловив 24 Каналу, Владімір Путін не розуміє навіть мову сили, адже він робить те, що йому потрібно.

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Силою на Росію складно тиснути

Військовий експерт наголосив, що оскільки територія Росії велика та вона має значну кількість особового складу, військової техніки, боєприпасів, ядерної зброї, на неї важко впливати силовим методом.

На Росію можна здійснювати вплив тільки економічними механізмами. Саме такий тиск Заходу спричинив розвал Радянського Союзу.

Росія дуже боїться насамперед санкцій, але не з боку США, а саме від Європи,

– пояснив військовий експерт.

Основний ринок продажу енергоносіїв для Росії, окрім Азії, – це Євросоюз. Тому європейські санкції для неї набагато болючіші, ніж американські – зі США у неї товарообіг набагато менший.

Також суттєвий тиск на економіку Росії, на думку полковника ЗСУ в запасі, здійснюють санкції Малюка – Буданова. А саме – удари по об'єктах російської вуглеводневої галузі. У 2024 році було ліквідовано до 15% її обсягу, а у 2025-му – вже понад 10%.

Однак ці санкції виключив український уряд, коли запропонувало та дотримується домовленостей не бити по російських НПЗ. Тому щодо тиску на Росію залишились лише санкції Європи,

– підкреслив він.

Водночас США на сьогодні нічого не можуть зробити Росії. Єдине, за словами військового експерту, – оголосити її "державою – спонсором тероризму". Тоді вторинні санкції запровадяться проти структур, які контактують з нею. Йдеться про частину європейських та азійських країн, а також держав Близького Сходу та Глобального Півдня. Частково ці санкції вдарять по Сполучених Штатах. Тому на цей механізм Білий дім не піде.

Зараз для Трампа більшою проблемою, ніж війна в Україні, є ситуація на Близькому Сході. Іран готується до удару по силах США в регіоні, зокрема, по американських авіаносіях, що перебувають в Червоному морі,

– впевнений Роман Світан.

Тому для США зараз важливо, щоб Росія не брала участь у близькосхідному конфлікті. Трамп, на думку полковника ЗСУ в запасі, хоче оточити Путіна "ласкою", але в режимі "батога та пряника". Він може щось пообіцяти Кремлю, наприклад, Україну, або за щось посварити – спробувати натиснути американськими санкціями, які не завадять подальшому переозброєнню Росії.

Зазначимо, що на думку політолога Володимира Фесенка, Трамп може посилити санкції проти Росії, якщо Путін затягуватиме переговорний процес. Наприклад, вторинні обмеження проти країн та компаній, які купують російську нафту.

Як зауважив політолог, показовими будуть наступні два тижні. Коли цей час сплине, Трамп може вдатися до рішучіших кроків щодо Росії. Якщо цього не станеться, тоді можна буде "поставити хрест на спробах Трампа змусити Путіна до припинення вогню".