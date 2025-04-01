Киев и западные союзники неоднократно пытались давить на Россию силой. Однако по мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, которое он высказал 24 Каналу, Владимир Путин не понимает даже язык силы, ведь он делает то, что ему нужно.

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Силой на Россию сложно давить

Военный эксперт отметил, что поскольку территория России большая и она имеет значительное количество личного состава, военной техники, боеприпасов, ядерного оружия, на нее трудно воздействовать силовым методом.

На Россию можно осуществлять влияние только экономическими механизмами. Именно такое давление Запада привело к развалу Советского Союза.

Россия очень боится прежде всего санкций, но не со стороны США, а именно от Европы,

– объяснил военный эксперт.

Основной рынок продажи энергоносителей для России, кроме Азии, – это Евросоюз. Поэтому европейские санкции для нее гораздо болезненнее, чем американские – с США у нее товарооборот гораздо меньше.

Также существенное давление на экономику России, по мнению полковника ВСУ в запасе, осуществляют санкции Малюка – Буданова. А именно – удары по объектам российской углеводородной отрасли. В 2024 году было ликвидировано до 15% ее объема, а в 2025-м – уже более 10%.

Однако эти санкции исключило украинское правительство, когда предложило и придерживается договоренностей не бить по российским НПЗ. Поэтому по давлению на Россию остались только санкции Европы,

– подчеркнул он.

В то же время США на сегодня ничего не могут сделать России. Единственное, по словам военного эксперта, – объявить ее "государством – спонсором терроризма". Тогда вторичные санкции введутся против структур, которые контактируют с ней. Речь идет о части европейских и азиатских стран, а также государств Ближнего Востока и Глобального Юга. Частично эти санкции ударят по Соединенным Штатам. Поэтому на этот механизм Белый дом не пойдет.

Сейчас для Трампа большей проблемой, чем война в Украине, является ситуация на Ближнем Востоке. Иран готовится к удару по силам США в регионе, в частности, по американским авианосцам, находящихся в Красном море,

– уверен Роман Свитан.

Поэтому для США сейчас важно, чтобы Россия не участвовала в ближневосточном конфликте. Трамп, по мнению полковника ВСУ в запасе, хочет окружить Путина "лаской", но в режиме "кнута и пряника". Он может что-то пообещать Кремлю, например, Украину, или за что-то поругать – попытаться надавить американскими санкциями, которые не помешают дальнейшему перевооружению России.

Отметим, что по мнению политолога Владимира Фесенко, Трамп может усилить санкции против России, если Путин будет затягивать переговорный процесс. Например, вторичные ограничения против стран и компаний, которые покупают российскую нефть.

Как отметил политолог, показательными будут следующие две недели. Когда это время истечет, Трамп может прибегнуть к более решительным шагам в отношении России. Если этого не произойдет, тогда можно будет "поставить крест на попытках Трампа заставить Путина прекратить огонь".