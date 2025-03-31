Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа на борту Air Force One.

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Трамп о санкциях против России

В ответ на вопрос журналиста о том, его отношения с Путиным в "самой низкой точке", Трамп сказал нет. Также президент США добавил, мол, не считает, что российский диктатор откажется от своих слов о намерении заключить соглашение о прекращении войны.

Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он уступит свое слово. Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили,

– сказал Трамп.

Также выразил мнение, что с ним "все будет хорошо". В то же время сказал, что разочарован некоторыми вещами, которые Путин накануне сказал в отношении президента Украины.

Потому что, когда он считает, что Зеленский не заслуживает доверия, вы должны были заключать с ним сделку независимо от того, нравится он вам, или нет,

– подчеркнул Трамп.

Президент США подчеркнул, что не был доволен. Также высказался о возможности усиления санкций против страны-агрессора.

Я, конечно, не хотел бы накладывать на Россию вторичные пошлины. Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них (россиян – 24 Канал),

– заявил американский лидер.

Заметим, накануне Трамп сказал, если соглашение о прекращении огня не будет подписано из-за действий Москвы, то он введет новые санкции на всю нефть, которая поступает из России. Также отметил, что планирует поговорить с Путиным.