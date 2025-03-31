Тем временем в Defense Express проанализировали, какие американские военные базы находятся в зоне поражения иранским оружием, передает 24 Канал.

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Что могут поразить иранские ракеты

Ранее Иран уже наносил удары по объектам США. В 2020 году он выпустил 15 баллистических ракет по американской базе "Айн-аль-Асад" в Ираке в ответ на ликвидацию командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Результаты этой атаки были спорные. Ведь она обошлася для США 5 воронками на территории авиабазы, где даже не было средств ПРО. Американцы потеряли один самолет, некоторые солдаты получили легкие контузии.

Через несколько лет – в октябре 2024 года – Тереган показал, что может осуществить мощную ракетную атаку. Тогда по Израилю было выпущено 181 баллистическую ракету на дальность более 1000 километров. Впрочем, и эта атака по результатам оказалась провальной.

У Ирана есть потенциал атаковать на значительно большие расстояния. Так, Тегеран имеет неизвестное количество баллистических ракет Ghadr-1 с дальностью полета 2000 километров, а также крылатые ракеты Soumar с дальностью полета до 2000 – 3000 километров.

В зоне риска находится целый ряд американских баз в регионе, в частности в Ираке, в Саудовской Аравии, Кувейте и других стран Персидского залива, а также в Турции. Впрочем, подавляющую часть из них нельзя назвать ключевой для вооруженных сил США. Разве, что за исключением авиабазы Incirlik в Турции, где хранится американское ядерное оружие, а также базы ВМС США в Бахрейне и Крите.

Добавим, что в целом США имеют около 750 баз в не менее 80 странах мира.