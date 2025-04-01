Індія шукає нових постачальників нафти через заяви Трампа

Це, своєю чергою, викликало занепокоєння щодо можливих перебоїв у постачанні нафти, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зараз державні компанії Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp. шукають додаткові поставки з Близького Сходу, Північного моря та Середземномор'я.

У неділю Трамп порушив питання про можливе запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню з Україною. Ці заяви спричинили зростання цін на нафту. Таким чином ф’ючерси на еталонну марку West Texas Intermediate (WTI) у понеділок підскочили на 3,1% – найбільше за майже 11 тижнів.

Індійські нафтопереробники шукають альтернативні до російських поставки на ринку, аби зменшити свою залежність від Москви після погроз Трампа. Це заявили трейдери, які отримали відповідні тендерні повідомлення.

Чому Індія обрала своїм постачальником Росію? Індія значною мірою покладалася на дешевші російські поставки з початку війни в Україні, оскільки Москва почала пропонувати нафту за зниженими цінами, щоб залучити покупців після запровадження західних санкцій. Минулого місяця як державні, так і приватні індійські нафтопереробники висловлювали впевненість у своїй здатності отримати всю потрібну їм російську нафту після короткої перерви, які спричинені жорсткішими санкціями з боку Вашингтона.

Поставки російської нафти до Індії становили майже 40% від загального імпорту країни у 2024 році. При цьому основну частину закупівель складала марка Urals із західних портів Росії.

Зауважте! Останніми роками Індія скоротила свою залежність від поставок з Близького Сходу та Африки завдяки доступу до дешевших російських сортів нафти.