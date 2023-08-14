В Росії на валютному ринку паніка: як впливає курс 100 рублів за 1 долар
Економіка Росії потерпає краху тепер і на валютному ринку. Сьогодні росіяни перевели свої гроші в історичну межу – 1 рубль за 1 американський цент.
Тобто він став котуватися більше 100 рублів за 1 долар, про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Наслідки цього процесу особливо для пересічних росіян будуть вкрай складними.
Дивіться також Російський рубль котиться у прірву: вже дістався позначки у 100 за долар
Наслідки падіння рубля
Чим дорожчий долар і чим дешевший рубль, тим у свою чергу дорожчими є товари, техніка і все, що "заходить" на російський ринок через імпорт. При цьому зарплати в Росії не підвищуються.
Тобто наслідок з одно боку – підвищення рівня інфляції. З іншого – падіння реальних доходів,
– сказав економічний експерт.
Причини краху російських грошей
Основним джерелом надходження валюти – доларів та євро – в Росію був продаж електроносіїв, нафти та газу. За словами Олега Пендзина, за останні 8 місяців уже 80% ресурсів продаються лише у дві країни: Індію та Китай. Розраховуються вони відповідно своїми національними грошима.Тому надходження конвертованої валюти зменшилося.
"Юані і рупії – валюта обмеженої конвертованості. Нею не можна розрахуватися з третіми країнами. Навіть в контрактах з індійськими та китайськими фірмами можна використовувати, яку дозволяють центробанки. А вони теж зацікавлені у конвертованій валюті", – пояснив він.
Дії росіян
Росіяни усіма силами намагаються врятувати човен з назвою "Валюта", який упевнено досягає дня. Вони намагалися збільшити облікову ставку для того, щоб зробити більш дорогі гроші і зосередити їх на кореспондентських рахунках російських банків. Таким чином хотіли зменшити тиск на валютний ринок.
"Валютний ринок працює як будь-який інший: є попит і пропозиція. Пропозиція впала – доларів стало різко менше. Рублів багато. Вони серйозно тиснуть на валютний ринок і як наслідок рубль падає. Якщо підняти ставку, то тиск буде меншим, що росіяни і зробили. Інакше сьогодні б курс був 110 рублів за долар. В Росії на валютному ринку почалася паніка і вона могла спровокувати подальше падіння курсу", – резюмував економічний експерт.
Що відбувається з російським рублем: останні новини
- З початку 2023 року російський рубль ослаб приблизно на 25% стосовно американського долара. В результаті російська грошова одиниця потрапила до трійки найслабших валют у світі серед країн, які розвиваються.
- Відтепер російський рубль, турецька ліра та аргентинське песо – найслабші валюти, що розвиваються. Знецінення російської валюти продовжуватиметься. З Росії й далі відбувається відтік капіталу, більшість світових компаній припинили співпрацю з країною-агресоркою.
- Основною причиною такої ситуації стали санкції. У Росії зник торговельний профіцит.