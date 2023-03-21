У Росії вирішили заборонити SWIFT, від якого їх вже відключили

Російський Центробанк заборонив фінустановам користуватись міжнародною платіжною системою SWIFT, від якої почали відключати російські банки ще весною 2022 року через повномасштабний напад Росії.

Відповідне рішення вже видав російський регулятор, про що сповістив на своєму сайті, передає 24 Канал.

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В Росії заборонили SWIFT

Рішення про заборону фінансовим установам використовувати SWIFT набере чинності аж 1 жовтня цього року, тобто більше ніж через пів року. З цього моменту банки країни будуть зобов'язані використовувати тільки російські сервіси та тільки російську фінансову інфраструктуру для передачі фінансової інформації при переказах коштів в межах території Росії.

Санкції щодо Росії

Російський регулятор у своєму повідомленні підкреслив, що це дозволить забезпечити "надійність, безперебійність і безпеку" обміну фінансовою інформацією при проведенні грошових операцій.

Від SWIFT почали відключати російські банки одразу після повномасштабного нападу агресорки на територію України. Відключення найбільших банків відбулось у лютому цього року, що регулював десятий санкційний пакет.

Таким чином від SWIFT відключили "Тінькофф", "Альфа-банк" і "Росбанк". Їх активи на території країн-членів ЄС будуть заморожені, а угоди з ними заборонені. Наразі від системи відключені практично всі великі банки Росії. В системі залишаються тільки невеликі, в основному регіональні фінустанови.