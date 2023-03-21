Відповідне рішення вже видав російський регулятор, про що сповістив на своєму сайті, передає 24 Канал.

Читайте також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння

В Росії заборонили SWIFT

Рішення про заборону фінансовим установам використовувати SWIFT набере чинності аж 1 жовтня цього року, тобто більше ніж через пів року. З цього моменту банки країни будуть зобов'язані використовувати тільки російські сервіси та тільки російську фінансову інфраструктуру для передачі фінансової інформації при переказах коштів в межах території Росії.

Російський у своєму повідомленні підкреслив, що це дозволить забезпечити "надійність, безперебійність і безпеку" обміну фінансовою інформацією при проведенні грошових операцій.

Санкції щодо Росії

Від SWIFT почали відключати російські банки одразу після повномасштабного нападу агресорки на територію України. Відключення найбільших банків відбулось у лютому цього року, що регулював 10 санкційний пакет.

Таким чином від SWIFT відключили "Тінькофф", "Альфа-банк" і "Росбанк". Їх активи на території країн-членів ЄС будуть заморожені, а угоди з ними заборонені. Наразі від системи відключені практично всі великі банки Росії. В системі залишаються тільки невеликі, в основному регіональні фінустанови.