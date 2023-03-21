Соответствующее решение уже выдал российский регулятор, о чем известил на своем сайте, передает 24 Канал.

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В России запретили SWIFT

Решение о запрете финансовым учреждениям использовать SWIFT вступит в силу 1 октября этого года, то есть более чем через полгода. С этого момента банки страны будут обязаны использовать только российские сервисы и российскую финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств в пределах территории России.

Российский регулятор в своем сообщении подчеркнул, что это позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена финансовой информацией при проведении денежных операций.

Санкции в отношении России

От SWIFT начали отключать российские банки после полномасштабного нападения агрессора на территорию Украины. Отключение крупнейших банков произошло в феврале этого года, что регулировал десятый санкционный пакет.

Таким образом, от SWIFT отключили "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк". Их активы на территории стран-членов ЕС будут заморожены, а соглашения с ними запрещены. От системы отключены практически все крупные банки России. В системе остаются только небольшие, в основном региональные банки.