Знецінення рубля та суттєві витрати на ВПК: на які групи товарів у Росії дуже зросли ціни

В Росії на деякі групи товарів виросли ціни. Причиною цього стали санкції. Росіяни шукають шляхи, як можна замінити імпортовані товари, але це значним чином їм не допомагає.

Про це 24 Каналу зазначив економіст та член ради НБУ Василь Фурман. Він пояснив, що Росії варто чекати наступного року. Прогноз невтішний.

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Реальність і прогнози

Найбільше витрат у Росії йде на ВПК. Василь Фурман наводить приклад: якщо у середньостатистичній країні подібні витрати складають 2% від ВВП, то в Росії – 4% станом на зараз.

"А наступний рік вони узагалі прогнозують 6%. В їхньому бюджеті закладено 11 трильйонів російських рублів на ВПК. Це велика цифра", – відзначив він.

Василь Фурман про економіку Росії: дивитись відео

Щодо інфляції, то наразі вона торкнулася певних груп товарів. Особливо сезонних – на них ціни зросли. Також підвищилася вартість автомобілів, телефонів та електроніки, яку Росія імпортує.

"За прогнозами ця інфляція збільшуватиметься. У них зараз облікова ставка на рівні 13%. А рубль значно знецінився", – додав Фурман.

Нагадаємо, що влітку цього року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі. Безпосередня тому причина – санкції. Тоді ж і курс долара бив усі свої "рекорди", який перевищував 100 рублів.

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