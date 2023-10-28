Обесценение рубля и существенные затраты на ВПК: на какие группы товаров в России сильно выросли цены

В России на некоторые группы товаров выросли цены. Причиной стали санкции. Россияне ищут пути, как можно заменить импортируемые товары, но это в значительной степени им не помогает.

Об этом 24 Каналу отметил экономист и член совета НБУ Василий Фурман. Он объяснил, что России следует ожидать в следующем году. Прогноз неутешительный.

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Реальность и прогнозы

Больше всего расходов в России уходит на ВПК. Василий Фурман приводит пример: если в среднестатистической стране подобные расходы составляют 2% от ВВП, то в России – 4% по состоянию на данный момент.

"А на следующий год они вообще прогнозируют 6%. В их бюджете заложено 11 триллионов российских рублей на ВПК. Это большая цифра", – отметил он.

Василий Фурман об экономике России: смотреть видео

Что касается инфляции, то она коснулась определенных групп товаров. Особенно сезонных – на них цены выросли. Также повысилась стоимость автомобилей, телефонов и электроники, импортируемой Россией.

"По прогнозам, эта инфляция будет увеличиваться. У них сейчас учетная ставка на уровне 13%. А рубль значительно обесценился", – добавил Фурман.

Напомним, что летом этого года российский рубль вошел в тройку самых слабых валюты в мире. Непосредственная тому причина – санкции. Тогда же и курс доллара бил все свои "рекорды", превышавший 100 рублей.

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