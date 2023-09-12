Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его мнению, страна-агрессорка не сможет на равных противостоять Украине, поддерживаемой Западом.
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Как влияет падение российской экономики на войну
Не стоит ожидать, что в один момент российская экономика может "развалиться". В отличие от экономики Советского союза, она является рыночной, и потому более устойчивой.
Постепенно российская экономика будет деградировать. И это влияет на способность агрессора воевать, ведь наглядно показывает, что ресурсы России исчерпываются,
– убежден Фурса.
Россия не способна поддерживать тот уровень производства оружия, который удовлетворял бы его потребности. Ежедневно Вооруженные Силы уничтожают больше российского вооружения, чем страна-агрессорка способна изготовить за этот день.
Это истощает российскую экономику, которая в 10 раз меньше, чем совокупная экономика западных партнеров Украины. В конце концов, в такой ситуации ни одна мировая экономика не могла бы обойтись без потерь.
"В России всегда будет возможность производить новое вооружение. Санкции могут ограничить производственные возможности оккупантов, но для 100 ракет в месяц какие-то ФСБ-шники всегда смогут провести детали для российских ракет", – отмечает инвестиционный банкир.
Значительно важнее то, что Россия не способна увеличить свои производственные мощности из-за запрета на продажу стране-агрессорке станков. Из-за этого, за исключением нового завода для "Шахедов", Кремль не сможет построить новые предприятия для своего военно-промышленного комплекса
Сергей Фурса о падении российской экономики: смотрите видео
Какие признаки падения российской экономики заметны уже сейчас
- Наиболее очевидным показателем темных дней российской экономики является курс ее национальной валюты. За 2023 год он упал более чем на 50% и достиг 95 – 100 рублей за доллар. Теперь страна-агрессор пытается искусственно его удержать, хотя потенциал к дальнейшему падению у рубля немалый.
- Долгое время Россия очень гордилась своим статусом "мировой бензоколонки", но после вторжения в Украину ситуация драматически изменилась. Теперь Индия и Китай закупают российские энергоресурсы с существенными скидками, а самой России не хватает топлива для того, чтобы завершить сбор урожая.
- Но российские проблемы значительно больше: из-за неуверенности на рынке труда у агрессора возникли проблемы даже с производством лапши. Дело в том, что из-за падения курса рубля Россия перестала быть привлекательна для мигрантов, работавших над производством российского фаст-фуда. Теперь сторонники Путина смогут по-настоящему оценить, как прекрасно их страна смогла "встать с колен",