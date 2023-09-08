А сделают это сами россияне. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, на каком этапе войны находимся, дефицит оружия в России, а также сможет ли она получить его от Северной Кореи. Больше об этом – читайте по ссылке.

Как должны ответить партнеры на дрон в Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками беспилотника в Румынии был преднамеренной атакой России. Мы видим очередную эскалацию со стороны России и слабую реакцию мира на попадающие на их территории ракеты и беспилотники.

Спокойно относимся к этому. Ничего это не изменит. Даже то, что они уже признали, что фрагменты российских беспилотников были на территории Румынии или на территории любой другой страны, имеющей отношение к НАТО. Это не приведет к более действенной, агрессивной реакции коллективного Альянса.

Поэтому давайте спокойно относиться. Сделали они заявления, они будут делать эти заявления, они будут говорить, что это "недопустимо" и тому подобное. Для нас важно, чтобы они поняли другую составляющую: "Передайте больше систем ПВО Украине".

Тогда небо будет больше закрыто, в том числе и на южном направлении. И тогда вы не будете иметь этой дихотомии, когда нужно принять соответствующие решения. У вас не будет необходимости принимать их.

Украина будет принимать все решения. То есть, мне кажется, партнерам было бы важно понять, что передача дополнительных систем Patriot или SAMP/T, максимально масштабных, умеющих работать по баллистике и сверхзвуковым ракетам, по тем же "Ониксам", если мы говорим о южном направлении – важна.

Было бы лучше в количестве от 10 систем дополнительно. И тогда они бы себя обезопасили от необходимости как-то действенно реагировать на происходящее. В этом случае вы говорите о румынской территории.

Поэтому зафиксируем – кроме заявлений достаточно нейтральных, ничего более действенного не будет. Кроме того, НАТО не будет реагировать как коллективный орган на то, что Россия нарушает те или иные границы, в частности членов Альянса.

Единственная страна, которая должна довести эту войну до конца – это Украина. И она ее доведет. И было бы желательно, и мы это объясняем нашим партнерам, в частности, странам НАТО, понять, что нужно ускорить поставки, в частности систем ПВО в Украину, которые закроют небо над нашим государством более плотно.

Тогда НАТО не будет нуждаться в комментарии тех или иных проблем, которые мы видим сегодня в Румынии. Вот все, что касается этого инцидента. Поэтому не будем ожидать от мира более действенной реакции. Ожидаем все-таки более ускоренной реакции на необходимость передавать Украине оружие.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Заявления Папы Римского навредят Ватикану

О высказываниях Папы Римского Франциска в отношении наследников "великой России". Он продолжает объяснять, что имел в виду. Папа Римский Франциск является лидером и к нему прислушиваются. Насколько эти заявления в мире были услышаны, не услышаны?

Мне понравилась реакция наших польских друзей – журнала Wprost. Они разместили конкретную карикатуру. Замечу, Польша – это самое католическое государство мира практически, кроме Ватикана. Она ясно показывает отношение католического мира к этим заявлениям Папы Римского.

Первое – это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе – абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять.

Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию.

Это было не в первый раз, но сначала там как-то все это микшировалось. То есть делали вид, что мы этого не видим, но сегодня понятно, что человек занимает пророссийскую позицию. И, соответственно, это очень негативно отражается на войне.

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Ведь, если человек четко проматывает право России убивать на другой суверенной территории граждан другой страны – это продвижение войны. Просто нужно вещи прямо называть своими именами. Поэтому никакой посреднической функции у Ватикана быть не может, потому что это будет функция, которая обманет Украину или справедливость.

Мы не получим от Ватикана справедливые оценки этой войны и модели поведения. Третье – нужно посмотреть на инвестиции, которые делает Россия в банк Ватикана. И почему такая странная позиция у страны под названием Ватикан. Надо немного подробнее это проанализировать.



Папа Римский Франциск / Getty Images

И четвёртое – нет разницы, все эти заявления уже не влияют на оценку войны. Эта война выглядит достаточно просто для всех. Да, это вопрос решительности – готовы ли вы об этом публично говорить, но эта война выглядит так.

Есть страна-агрессор, зашедшая на территорию другого государства убивать гражданское население. Максимально жестоко убивать, разрушать гражданскую инфраструктуру, уничтожать "под ноль" все, что они там "захватили". Вы видите, что они делают на оккупированных территориях.

Нет никаких других оценок этой войны, кроме одной – Россия является страной-агрессором с планом уничтожения, геноцида населения другой страны. Все. И все это понимают.

Вопрос – в силе воли: готовы ли вы это публично признать и оказать помощь Украине или будете маскировать это теми или иными отмазками. В этом случае, если мы говорим о Святом Ватиканском престоле, мы видим абсолютно пророссийскую позицию. Какая только существенно навредит самому Ватикану.

То есть репутация будет крайне отрицательной. Они должны аплодировать своему Папе Римскому за то, что и так у католиков были проблемы по продвижению своих концепций и тому подобное. Сейчас человек показал, что в политике он не разбирается, и поэтому продолжает обнулять влияние католицизма на мир вообще.

Можно ли изменить позицию ООН

ООН ищет и не находит доказательств геноцида в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк для участия в 86-й сессии Генассамблеи ООН примет участие в заседании Совбеза по Украине. Будет ли подниматься тема геноцида? Поедет ли с какими-то другими вопросами президент в ООН?

Начнём с того, что вы не поможете ООН ни в чем. Она ничего не найдет и до конца войны будет продолжать занимать странную позицию. Давайте здесь на две составляющие, они совершенно разные.

Только до конца войны?

Только до конца войны.

Президент поедет, безусловно, выступать и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, потому что это большая информационная площадка. Там будет сконцентрировано внимание многих мировых медиа. И он будет говорить о войне со всеми ее аспектами, включая геноцидный.

Это не приведет к тому, что там будет какое-либо существенное изменение в позиции самой ООН. Как институции, которая на что-то влияет, ООН не существует вообще. Это – фикция, иллюзия. К сожалению, эта иллюзия достаточно негативно влияет на современный мир.

Ведь в мире понимают, что вроде бы есть определенная организация, которая может вмешиваться, когда какие-то международные правила нарушаются, и она соответственно на это будет реагировать действенно.

Но выяснилось, что ООН не существует. Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать бессмысленную работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Мьосе. Он не видит проявлений геноцида в этой войне со стороны России. Поэтому ожидать от ООН чего-то действенного – не нужно. Эта война не об ООН.

Будет ли изменена ООН после войны – нет, не будет изменена. Всё так и останется. Почему в мире всегда будут решать отдельные страны, обладающие свободой? То есть, вы сможете существовать в этом конкурентном мире, если сможете защищать свою субъектность.

ООН нужна для того, чтобы туда давать деньги, переводить ряд людей, которые на пенсии получат дополнительный доход белого или серого цвета. Поэтому ожидать от ООН, чтобы она была "зрячей организацией" – не нужно.

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И вообще – все заявления ООН удивительны. "Это очень опасно, что дроны летают над Москвой". Вы вчера услышали достаточно жесткую реакцию на совершенно конкретное убийство 16 человек в Константиновке средь бела дня? Нет, не услышали.

Сегодня вы слышите: "Там снаряды с обедненным ураном передадут Украине. Это так опасно". Эти люди мало того, что инфантильные, малообразованные, еще и не понимают, что к загрязнению радиоактивного обедненный уран не имеет никакого отношения. Но они опять же: "Это очень негативно и опасно. Надо это как-то остановить и не передавать Украине".



Владимир Зеленский выступает на Совбезе ООН / Getty Images

А вы слышали о России, которая использует эти снаряды с начала войны или через месяц – полтора после начала войны? Вы слышали соответствующие заявления: "Москва, остановись в использовании того или иного оружия. Остановись в использовании обедненного урана. Остановись в использовании фосфорных бомб или КАБов"?

Нет, не слышали. Поэтому ожидать от ООН объективной оценки, эффективного противодействия российской экспансии… она даже не может лишить или временно приостановить членство России в своем Совбезе.

Ведь Россия продает право вето. ООН понимает, что она продает право вето для того, чтобы другие страны более нейтрально относились к войне. То есть Россия угрожает другим странам: "Если вы будете голосовать за что-то проукраинское, мы будем использовать против вас право вето, если будет какая-нибудь потребность у вас что-то проголосовать в ООН в целом".

Поэтому нет смысла говорить об ООН или любых других международных организациях. Их нет. Просто примите это как факт. Президент использует это как площадку для еще раз поднятия внимания к теме войны.

Он расставит там верно акценты. Эти акценты будут 1 – 3 дня доминировать в глобальных медиа. Достаточно будет жестко ставить акценты. И это единственное, для чего можно использовать площадку под названием ООН.

Последствия дронов в России будут очень масштабными

Выходит, что если в ООН так сильно обеспокоены беспилотниками на территории России, их теперь меньше будет там летать?

Их там будет летать больше, гораздо больше. При чем здесь ООН? ООН даже не знает, как пишется без ошибки слово "беспилотник". Эта организация ни о чем. Они могут говорить что угодно, где угодно, и оно ни на что не влияет. Это исключительно такая площадка поговорить, поболтать. Не больше, но и не меньше.

Пусть делают эти заявления. Они нас не должны волновать. Почему? Потому что эта война абсолютно конкретная.

Кстати, сегодня день военной контрразведки, и поздравим ГУР, которое эффективным трудом, по моему мнению, заслужило звание лучшей военной разведки современности. По этому случаю я хочу ссылаться на слова Кирилла Буданова о том, что война в полном объеме должна перейти на территорию России. Это объективный исторический процесс, и поэтому беспилотников (над Россией – 24 Канал) будет больше и больше.

Природа этих беспилотников не будет установлена до конца войны. Они будут иметь разное происхождение, они будут запускаться с территории России ее гражданами, нанося существенный вред стране-агрессору.

Это приведет к обрушению крупных производств и критической инфраструктуры в России, ведь это игра двусторонняя, правильно? Мы с вами понимаем это. Это ведь не начало войны.

Сегодня очевидно, что если Россия будет наносить удары по нашим критическим объектам, то соответственно критические объекты в России также могут пострадать и уже страдают. Это обычный процесс.

Россия станет "бензоколонкой без бензина"

Им соответственно тоже нужно готовиться к зиме, я так понимаю, да?

Они (россияне – 24 Канал) не умеют готовиться ни к чему. Они могут только активно выделять средства. У меня есть одна история о том, умеет или не умеет готовиться Россия.

Есть такая особь Дмитрий Патрушев. В прошлом году она, если помните, пугала Европу тем, что страны ЕС замерзнут зимой, если не перестанут поддерживать Украину. Мол, у них не будет газа, нефти, бензина и дизеля, и скоро начнется конец света. А что сегодня Патрушев говорит? У России не хватает дизеля и они не могут закончить посевную.

Это говорит о том, что Россия – это страна, которая получит то, что заслуживает в полном объеме. Она превращается в бензоколонку без бензина, в отсталую страну XVII века, где все ездят на повозках. Именно это ожидает Россию.

Смотрите, если говорить серьезно, что мы сегодня видим? Санкции начали работать, и мы уже сейчас видим, что России не хватает современных технологий для модернизации того или иного производства. У них не хватает запчастей для критических предприятий, для тех же авиационных или сельскохозяйственных отраслей.

Почему они так кричат о зерновых коридорах? Мол, Запад должен предоставить возможность агрессору импортировать сельхозтехнику. Потому что в России ничего подобного не умеют делать.

Они могут что-то "украсть", а после этого называть это "Нива". Они у китайцев берут уже готовый автомобиль, переклеивают лейблы и пишут, что это "Нива" или "Лада". Все, что касается России, обычно краденое. Украденное государство, ворованные технологии, или просто кражи имущества гражданских, которые в этой войне украинцы увидели на примере своих квартир.

Россия будет приходить в упадок. Когда мы говорим о том, как ускорить финал этой войны, (ответ прост – 24 Канал): действенные санкции. Будь у России статус страны-террористки и она не могла параллельным импортом что-то себе завозить, то она бы достаточно быстро стала абсолютно раритетным государством с отсутствующей в полном смысле современной экономикой.

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Россия вообще ничего бы не производила. И через пол года им пришлось бы на лошадях Пржевальского завозить хлеб в свои "Вкусвиллы" (российская сеть супермаркетов – 24 Канал).

Как Украине уменьшить потребность в мобилизации

Мы всегда нуждаемся в большем оружии, чем имеем. Однако возникает вопрос, есть ли кому им воевать? Федор Вениславский сделал заявление о том, что ограничат выезд из Украины для женщин, состоящих на воинском учете. Можете прокомментировать это заявление?

Во-первых, многим украинским политикам нужно осторожнее делать заявления. Это касается не только Вениславского, но и многих других.

Например, звучали заявления о принципах мобилизации, возвращения или экстрадиции в Украину людей, которые туда выехали в начале войны и т.д. Такие темы следует осторожно комментировать, четко понимая, что ты говоришь.

Но есть вторая составляющая. Безусловно, в Украине идет война, и определенные ограничения для определенных профессий будут. В частности, это касается и тех женщин, которые должны быть на учете. Впрочем, вы правильно начали этот вопрос по поставкам оружия.



Украинские женщины в рядах ВСУ / Getty Images

Если мы хотим существенно снизить мобилизационные потребности в стране и минимизировать потери, нам нужно дальнобойное оружие. Оно высокоточное и, в отличие от российского, позволяет уничтожать вдали от переднего края огромные объемы российских ресурсов и резервов.

Поэтому мы объясняем нашим партнерам, что нам противостоит большая страна со 140-миллионным населением. Так что мы должны уничтожить огромное количество российских военных. Дайте просто для этого высокоточное оружие. Те же TAURUS, ATACMS, дополнительные снаряды к HIMARS и т.д.

Таким образом, мы могли бы уменьшить потребность в живой силе и новой мобилизации, а также существенно минимизировать наши потери.

Мы стараемся доносить нашим партнерам, что эта война может быть выиграна путем креатива. Вы же видите, наши ребята гораздо более креативно подходят к тому, как вести наступательные операции. Генеральный штаб это демонстрирует каждый день. Несмотря на дефицит определенных ресурсов, мы все же эффективно наступаем по нескольким направлениям.

Но все же мы говорим партнерам, чтобы дали нам возможность паритетно уравновесить этот объем мобилизованных с российской стороны и с нашей. Мы хотим беречь своих людей, а для этого нужно соответствующее оружие.

Кстати говоря, мобилизационные процессы сегодня такие же, какие были вчера и позавчера. Они существенно не меняются. Да, периодически вносятся те или иные изменения в законодательные акты, которые нужны военным. Но существенных изменений по поводу того, как происходит мобилизация, мы не видим.

Ротации, мобилизационные процессы и обучение людей через систему ТРО нужны, в том числе и женщин, которые могут занимать соответствующие позиции в армии, исходя из своей квалификации. И потому я бы здесь сделал три вывода: