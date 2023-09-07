Эта ночь оказалась очень "тревожной" для граждан страны-террориста. Даже звучала команда перейти в укрытие. Все что известно, о взрывах в России 7 сентября, рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря В Шойгу отчитались об успешном сбитии дронов: россияне не верят и требуют доказательств

Мощные взрывы прогремели у штаба Южного округа в Ростове

В половине четырех утра российские пропагандисты начали вопить о по меньшей мере 3 взрывах в центре Ростова на улице Пушкинской. Отмечали, что было громко возле штаба Южного военного округа. Также сообщали что там загорелся автомобиль.

Взрывы были слышны буквально во всех районах города. Впоследствии ростовские паблики уточнили, что один сильный прогремел недалеко от штаба, остальные – дальше и вроде бы не столь громкие, похожие на "ПеВеО" или залп фейерверка. После этого заревели сигнализации в припаркованных авто.

Кстати, над Ростовом поднялся дым и возник пожар. На место выехали экстренные службы.

Ростов почему-то не спит: смотрите видео

Сначала захватчики сообщали, что якобы "взорвался заминированный автомобиль". Он вроде бы и загорелся. Впрочем, со временем появилась информация, что перед взрывами местные слышали звуки якобы "беспилотника". Это их разбудило и встревожило.

Момент взрыва в Ростове: смотрите видео

Взрыв в Ростове: смотрите видео

О "дронах" заныл и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Однако, уже в старых-добрых российских традициях, заявил, что два "беспилотника" вроде бы сбили. Мол, один "упал" за городом, а другой – в центре на Пушкинской.

В итоге пострадали несколько авто и вроде бы мужчина, правда, последний отказался от госпитализации. Также очевидцы жаловались, что в одном из домов выбило окна. В общей сложности повреждения получили три. На месте продолжаются следственные действия.

Последствия "хлопка" в Ростове: яркое видео

Оккупанты в панике сломя голову бежали в укрытие

Уже вскоре росСМИ заявили, что над Ростовом увидели еще два "дрона". Оккупанты в панике. Даже заорали, чтобы бежать в укрытие.

Россияне бегут в укрытие: смотрите видео

"Дрон" примарился захватчикам и в Брянской области

Заметим, что россияне также жаловались на "дрон" над Брянской областью. Губернатор Александр Богомаз похвастался, что "беспилотник" якобы "удалось сбить". И что ни пострадавших, ни разрушений якобы "нет".

Взрывы возле аэропорта "Жуковский" под Москвой

Оккупанты также кричали, что якобы "сбили беспилотник" в Раменском Московской области – недалеко от международного аэропорта "Жуковский".

Первую информацию об этом обнародовал мэр Москвы Сергей Собянин. Позже подтвердило и минобороны. И там, и там похвастались работой ПВО. Вроде бы всего было 3 "дроны" – два летели на Ростов, а один – на Москву.

По словам оккупантов, "атака" произошла примерно в 3 часа ночи. И ее, конечно, якобы "удалось отбить". Традиционно ни разрушений, ни пострадавших на месте падения обломков "нет". Правда, там уже работают экстренные службы.

В минобороны России снова обвинили во всем Украину. Оккупанты убеждают, что "атаковать" Москву хотел якобы "дрон самолетного типа". После "сбития" его обломки рухнули в Раменском районе Московской области.

Громкий взрыв в Раменском под Москвой: смотрите видео

Между тем местные в сети ноют, что сначала раздался сильный взрыв, и сразу же посыпались стекла. Такое пришлось пережить жителям нескольких домов. Кроме того, пострадали припаркованные автомобили.

У соседей выше окна вместе с рамами начали вылетать, посыпалась штукатурка,

– говорят россияне.

По данным росСМИ, обломок "дрона" упал во дворе жилого дома и загорелся. Произошло это недалеко от международного аэропорта "Жуковский".

На месте падения сразу же перекрыли движение. Специалисты обследуют территорию, изучают обломки. Сотрудники Росгвардии громкоговорителем просили разойтись по домам.

В Москве снова подгорело: вспыхнул очередной склад

После сообщения об "атаке дроном" на Москву в МЧС России заявили, что в Подмосковье горит склад. Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров.

Угрозы перехода огня на соседние здания вроде бы нет. По предварительной информации, якобы без пострадавших. Где это произошло, пока не сообщали.

В Подмосковье загорелся очередной склад: яркое видео